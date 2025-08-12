Ders, Yemek, Oyun: Bir Ailenin Aylık 12 Bin TL'ye Aradıkları Özel Öğretmenden Talepleri Pes Dedirtti

Bazı işverenler, çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve beklentilerini tam olarak anlamakta yetersiz kalabiliyor. Yoğun iş temposu, düşük ücretler, gereksiz iş yükü ya da iş-özel hayat dengesinin bozulması gibi sorunlar, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz etkilerken, işverenlerin bunlara kayıtsız kalması aradaki güven bağını zayıflatıyor. Çalışanların yalnızca bir üretim aracı gibi görülmesi, iş ortamında empati ve aidiyet duygusunu yok edebiliyor.
Aynı zamanda bu işverenler, çalışan ararken verdikleri ilanlarla da sinirleri bozabiliyor. Aylık 12 bin TL'ye aradıkları özel öğretmenden talepleri pes dedirtti.
Asgari ücret bile etmeyen bir ücret teklif eden ailenin beklediği çalışma süresi ile haftada 4 gün, 10:00 ile 17:00 arası.
