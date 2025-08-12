onedio
Ders, Yemek, Oyun: Bir Ailenin Aylık 12 Bin TL'ye Aradıkları Özel Öğretmenden Talepleri Pes Dedirtti

Ders, Yemek, Oyun: Bir Ailenin Aylık 12 Bin TL'ye Aradıkları Özel Öğretmenden Talepleri Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
12.08.2025 - 12:38

Bazı işverenler, çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve beklentilerini tam olarak anlamakta yetersiz kalabiliyor. Yoğun iş temposu, düşük ücretler, gereksiz iş yükü ya da iş-özel hayat dengesinin bozulması gibi sorunlar, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz etkilerken, işverenlerin bunlara kayıtsız kalması aradaki güven bağını zayıflatıyor. Çalışanların yalnızca bir üretim aracı gibi görülmesi, iş ortamında empati ve aidiyet duygusunu yok edebiliyor.

Aynı zamanda bu işverenler, çalışan ararken verdikleri ilanlarla da sinirleri bozabiliyor. Aylık 12 bin TL'ye aradıkları özel öğretmenden talepleri pes dedirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Asgari ücret bile etmeyen bir ücret teklif eden ailenin beklediği çalışma süresi ile haftada 4 gün, 10:00 ile 17:00 arası.

Asgari ücret bile etmeyen bir ücret teklif eden ailenin beklediği çalışma süresi ile haftada 4 gün, 10:00 ile 17:00 arası.

Öğretmenden yapmasını istedikleri ise şu şekilde;

• Müfredata uygun eğitim ve aktiviteler

• İngilizce eğitimi

• Çocuğun parka götürmek

• Evde pişen yemeklerden yedirmek

Siz bu empatiden uzak iş ilanı hakkında ne düşünüyorsunuz. Daha önce benzer iş ilanları ile karşılaşmış mıydınız? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
