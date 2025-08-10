Almanya'dan Gelen Gurbetçi Gencin Türkiye'deki Gençlere "Çalışmıyorlar, Geziyorlar" Sözleri Tepki Çekti

Geçtiğimiz ayın başından itibaren gurbetçiler tatil için ülkemize gelmeye başladı. Kimisi köylerine kimisi ise tatil bölgelerine akın etti. Özellikle sınıf kapısında m mikrofon uzatılan gurbetçilerin açıklamaları sık sık gündem oldu. Pek çoğu ülkemizin cennet olduğunu, ekonomiden şikayet edenlerin geçinmeyi bilmediğini, kendilerinin Almanya'da zor şartlarda çalıştığını anlattı. Bu sözler genel olarak ileriki yaşlarında olan gurbetçilerden geldi.

Almanya'dan tatil için gelen bir genç de benzer sözler söyledi. Ülkemizde yaşayan, kendi yaşıtı gençler için söyledikleri tepki çekti.