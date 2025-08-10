onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'dan Gelen Gurbetçi Gencin Türkiye'deki Gençlere "Çalışmıyorlar, Geziyorlar" Sözleri Tepki Çekti

Almanya'dan Gelen Gurbetçi Gencin Türkiye'deki Gençlere "Çalışmıyorlar, Geziyorlar" Sözleri Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 15:07

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz ayın başından itibaren gurbetçiler tatil için ülkemize gelmeye başladı. Kimisi köylerine kimisi ise tatil bölgelerine akın etti. Özellikle sınıf kapısında m mikrofon uzatılan gurbetçilerin açıklamaları sık sık gündem oldu. Pek çoğu ülkemizin cennet olduğunu, ekonomiden şikayet edenlerin geçinmeyi bilmediğini, kendilerinin Almanya'da zor şartlarda çalıştığını anlattı. Bu sözler genel olarak ileriki yaşlarında olan gurbetçilerden geldi. 

Almanya'dan tatil için gelen bir genç de benzer sözler söyledi. Ülkemizde yaşayan, kendi yaşıtı gençler için söyledikleri tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

"Buradakilere bakıyorum hepsi geziyor, o zaman herkes 'ekonomi kötü' der tabii."

"Buradakilere bakıyorum hepsi geziyor, o zaman herkes 'ekonomi kötü' der tabii."

Kendilerinin orada çok çalıştığını söyleyen genç, Türkiye'de insanların çalışmadığını iddia etti. Gençlerimizin sürekli gezip kredi kartı patlattıklarını söyleyen genç, AKP'ye oy vereceğini, ülkemizdeki insanların ekonomi kötü demesinin sebebinin insanların çalışmamaları ve çok para harcamaları olduğunu savundu.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
antioksidaneksierik

Dön Türkiye’ye o zaman ne işin var Almanya’da? Uçak biletinden tasarruf edip, dönüşte salça tarhana bulgur getirmek için 3000 km arabayla Türkiye’ye gelirken... Devamını Gör

ArsenaL

Ben fabrikada 12 saat çalışıyorum senelik izinde şehir değiştiremiyorum bunlar Avrupa da zor durumdalar ama tatile ülke dışına çıkabiliyorlar