Doymak Değil Beslenmek: Çin'de Bir Devlet Okulunda Verilen Öğle Yemeği Beğeni Topladı

Çocukların beslenmesi, hem bedensel gelişimleri hem de zihinsel performansları için kritik bir öneme sahip. Büyüme çağında vücut, kemiklerden kaslara, bağışıklık sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar her açıdan yoğun bir gelişim sürecindedir. Bu süreçte yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Protein, vitamin, mineral, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar, çocukların enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, öğrenme becerilerini, dikkat sürelerini ve bağışıklık güçlerini de artırır. Yetersiz veya dengesiz beslenme, büyüme geriliği, öğrenme güçlüğü, hastalıklara yatkınlık gibi sorunlara yol açabilir.
Çin'de bir devlet okulunda öğrencilere verilen öğle yemeği paylaşıldı. Videodaki yemeklerin dengesi beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Doymak değil, beslenmek.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın