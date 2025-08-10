onedio
Doymak Değil Beslenmek: Çin'de Bir Devlet Okulunda Verilen Öğle Yemeği Beğeni Topladı

Doymak Değil Beslenmek: Çin'de Bir Devlet Okulunda Verilen Öğle Yemeği Beğeni Topladı

10.08.2025 - 10:12

Çocukların beslenmesi, hem bedensel gelişimleri hem de zihinsel performansları için kritik bir öneme sahip. Büyüme çağında vücut, kemiklerden kaslara, bağışıklık sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar her açıdan yoğun bir gelişim sürecindedir. Bu süreçte yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Protein, vitamin, mineral, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar, çocukların enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, öğrenme becerilerini, dikkat sürelerini ve bağışıklık güçlerini de artırır. Yetersiz veya dengesiz beslenme, büyüme geriliği, öğrenme güçlüğü, hastalıklara yatkınlık gibi sorunlara yol açabilir.

Çin'de bir devlet okulunda öğrencilere verilen öğle yemeği paylaşıldı. Videodaki yemeklerin dengesi beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Doymak değil, beslenmek.

Doymak değil, beslenmek.

Okullarda çocuklara yemek verilmesinin, hem eğitim sürecinin hem de çocuk sağlığının üzerinde etkisi oldukça büyük. Düzenli ve dengeli öğünler, öğrencilerin gün boyu enerjik kalmasını, derse daha iyi odaklanmasını ve öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar. Özellikle evinde yeterli beslenme imkanı bulamayan çocuklar için okulda sağlanan yemek, hayati bir destek. Bu ayrıca çocukların sadece karnını doyurmaz, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmaya da yardımcı olur. Böylece okul yemekleri, eğitim kadar değerli bir yatırım haline gelebilir.

