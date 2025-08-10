Doymak Değil Beslenmek: Çin'de Bir Devlet Okulunda Verilen Öğle Yemeği Beğeni Topladı

Okullarda çocuklara yemek verilmesinin, hem eğitim sürecinin hem de çocuk sağlığının üzerinde etkisi oldukça büyük. Düzenli ve dengeli öğünler, öğrencilerin gün boyu enerjik kalmasını, derse daha iyi odaklanmasını ve öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar. Özellikle evinde yeterli beslenme imkanı bulamayan çocuklar için okulda sağlanan yemek, hayati bir destek. Bu ayrıca çocukların sadece karnını doyurmaz, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmaya da yardımcı olur. Böylece okul yemekleri, eğitim kadar değerli bir yatırım haline gelebilir.