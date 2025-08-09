Pazarcı Hilelerine Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir Pazarcının Salatalık Satarken Yaptığı Hile Sinir Bozdu

Gıda endüstrisinde ne yazık ki, birçok dolandırıcılık ve hileyle karşılaşabiliyoruz. Bu, özellikle süpermarketlerde ve pazar stantlarında sıklıkla görülüyor. Satıcılar ürünlerini daha taze ve çekici hale getirmek için çeşitli taktikler kullanabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir pazarcının kavunlarını tadım sırasında daha tatlı göstermek için meyve suyu sıktığını görmüştük. Başka bir pazarının ise domateslerini daha kırmızı göstermek için domateslerine kiraz sürdüğü anlara şahit olduk.

Yine bir pazarcının hile yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Salatalık satışı sırasında yaptığı hile tepki çekti.