Vapurda İnsanların Şaşkın Bakışları Arasında Fit-check Yapan Kadın Tepki Çekti

Günümüzde sosyal medya neredeyse günlük hayatımızın bir parçası. İnsanlar günün her anını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hatta uzun süre paylaşım yapmayan insanların başına ne geldiği merak ediliyor. Hal böyle olunca adım attığımız her yerde elinde kamera ile çekim yapan birine denk gelmek de kaçınılmaz oluyor. Kim bilir kimlerin sosyal medya paylaşımında, arkada göründüğümüzü bilemiyoruz.

Bir manken, bindiği vapurda kombininin videosunu çekerken, arkadaki insanlar şaşkın bakışlarla onu izledi. Kadın, insanların o bakışlarını da sosyal medya hesabından 'Vapurda fit-check yaparken Türk halkı' notuyla paylaşınca pek çok kişi ortak bir endişesini dile getirdi.