Vapurda İnsanların Şaşkın Bakışları Arasında Fit-check Yapan Kadın Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 18:41

Günümüzde sosyal medya neredeyse günlük hayatımızın bir parçası. İnsanlar günün her anını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hatta uzun süre paylaşım yapmayan insanların başına ne geldiği merak ediliyor. Hal böyle olunca adım attığımız her yerde elinde kamera ile çekim yapan birine denk gelmek de kaçınılmaz oluyor. Kim bilir kimlerin sosyal medya paylaşımında, arkada göründüğümüzü bilemiyoruz. 

Bir manken, bindiği vapurda kombininin videosunu çekerken, arkadaki insanlar şaşkın bakışlarla onu izledi. Kadın, insanların o bakışlarını da sosyal medya hesabından 'Vapurda fit-check yaparken Türk halkı' notuyla paylaşınca pek çok kişi ortak bir endişesini dile getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Birinin izni olmadan çekilen ve paylaşılan fotoğraf veya videolar, özellikle kişinin özel hayatına dair görüntülerse hukuki olarak suç teşkil edebilir. Kamuya açık alanlarda çekilen fotoğraflarda ise genellikle suç oluşmaz, ancak kişinin rızası olmadan özel hayatının ifşa edilmesi, kişilik haklarının ihlali anlamına gelir ve tazminat veya ceza davası konusu olabilir. Bu nedenle, birinin fotoğrafını ya da videosunu paylaşmadan önce mutlaka onay almak önemlidir ya da sizin bir videonuz çekildiyse şikayet etme hakkınız bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu konu hakkındaki rahatsızlığını "Çok korkuyorum birilerinin videosunda çıkacağım ve sosyal medyaya atacaklar diye" sözleriyle dile getirdi.

O yoruma pek çok kişiden destek geldi;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
