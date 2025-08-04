Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İş Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Halleri ile İşteki Hallerini Karşılaştırdı

Günümüzde sosyal medyada filtre kullanımı neredeyse bir norm haline geldi. İnsanlar, gerçek görünümlerinden uzaklaşarak daha kusursuz, pürüzsüz ve estetik bir imaj yaratma eğiliminde. Oysa herkesin doğal haliyle güzel olduğunu hatırlamak, bu dijital çağda kendimize karşı daha nazik ve özgüvenli olmamıza yardımcı olabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, iş arkadaşlarının sosyal medyadaki fotoğrafları ile iş yerindeki hallerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan eğlenceli video izleyenleri gülümsetirken, pek çok kişiye kendi paylaşımlarını ve kusursuzluk çabasını hatırlattı.