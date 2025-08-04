Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İş Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Halleri ile İşteki Hallerini Karşılaştırdı

Günümüzde sosyal medyada filtre kullanımı neredeyse bir norm haline geldi. İnsanlar, gerçek görünümlerinden uzaklaşarak daha kusursuz, pürüzsüz ve estetik bir imaj yaratma eğiliminde. Oysa herkesin doğal haliyle güzel olduğunu hatırlamak, bu dijital çağda kendimize karşı daha nazik ve özgüvenli olmamıza yardımcı olabilir.
Bir sosyal medya kullanıcısı, iş arkadaşlarının sosyal medyadaki fotoğrafları ile iş yerindeki hallerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan eğlenceli video izleyenleri gülümsetirken, pek çok kişiye kendi paylaşımlarını ve kusursuzluk çabasını hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada herkes en iyi versiyonunu paylaşıyor.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bunlar yine iyi hiç biri shoplamamış kendini, bazılarını sosyal medyada fotoğraflarını ailesi görse tanımaz
Askeri ücretli mi ? Uzun zamandır duymamıştım bunu 🤯🤯