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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İş Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Halleri ile İşteki Hallerini Karşılaştırdı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İş Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Halleri ile İşteki Hallerini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 16:24

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Günümüzde sosyal medyada filtre kullanımı neredeyse bir norm haline geldi. İnsanlar, gerçek görünümlerinden uzaklaşarak daha kusursuz, pürüzsüz ve estetik bir imaj yaratma eğiliminde. Oysa herkesin doğal haliyle güzel olduğunu hatırlamak, bu dijital çağda kendimize karşı daha nazik ve özgüvenli olmamıza yardımcı olabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, iş arkadaşlarının sosyal medyadaki fotoğrafları ile iş yerindeki hallerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan eğlenceli video izleyenleri gülümsetirken, pek çok kişiye kendi paylaşımlarını ve kusursuzluk çabasını hatırlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada herkes en iyi versiyonunu paylaşıyor.

Sosyal medyada herkes en iyi versiyonunu paylaşıyor.

Bu durum, özellikle gençler arasında beden algısını olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü ekranda görülen yüzler ve vücutlar çoğu zaman gerçekliği yansıtmıyor. Bu da yine filtre kullanımını tetikliyor ve bir kısır döngü oluşturuyor. Bu yüzden bu tarz karşılaştırmalar görmek pek çok kişiyi psikolojik olarak rahatlatıyor. Pek çok ünlü isim de son dönemde benzer karşılaştırmalarla bu algıyı yıkmaya çalışıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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withlove~

Bunlar yine iyi hiç biri shoplamamış kendini, bazılarını sosyal medyada fotoğraflarını ailesi görse tanımaz

ömer

Askeri ücretli mi ? Uzun zamandır duymamıştım bunu 🤯🤯