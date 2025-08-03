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Mimikler Nerede? İki Kadın Son Dönemin En Yaygın Estetik İşlemi Olan Botoksun Etkisini Gösterdi

Mimikler Nerede? İki Kadın Son Dönemin En Yaygın Estetik İşlemi Olan Botoksun Etkisini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 10:27

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Eskiden sadece film yıldızlarında ya da ekran yüzlerinde gördüğümüz estetik müdahaleler, artık günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ve fiyatların daha ulaşılabilir olmasıyla birlikte, burun estetiğinden dolgu işlemlerine kadar pek çok uygulama geniş kitlelere hitap ediyor. Güzellik algısının giderek tek tipe indirgenmesi, özellikle gençleri bu tür işlemlere yönlendiriyor. Estetik artık yalnızca bir istek değil, çoğu zaman sosyal kabul görmenin ve özgüvenin bir yolu olarak görülüyor. Ancak bu yaygınlaşma, bazı derin psikolojik ve toplumsal sorgulamaları da beraberinde getiriyor.

İki kadın son dönemin en yaygın uygulamalarından biri olan botoksun etkilerini gösterdi. Video, botoks düşünenlere net bir fikir verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Günümüzde botoks, estetik dünyasının en yaygın ve en ulaşılabilir uygulamalarından biri “Botulinum toksini” adlı bir madde ile özellikle alın çizgileri, kaş arası kırışıklıklar ve göz çevresindeki kaz ayaklarını azaltmak amacıyla tercih ediliypr. Botoks, sinir-kas iletişimini geçici olarak durdurarak mimik kaslarının hareketini sınırlıyor ve böylece cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Etkisinin geçici olması, işlemin tekrar edilmesini gerektirse de, cerrahi bir müdahale gerektirmemesi ve hızlı sonuç vermesi işlemi cazip kılıyor. Kimileri botoksun, ilerde kalıcı hale gelecek kırışıkların önüne geçmek için gerekli bulsa da kimileri, sürekli botoks yaptırmanın, kullanılmayan kasları tahrip edeceğini savunuyor. En doğru sonuç için biz uzmana danışmak büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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