Mimikler Nerede? İki Kadın Son Dönemin En Yaygın Estetik İşlemi Olan Botoksun Etkisini Gösterdi

Eskiden sadece film yıldızlarında ya da ekran yüzlerinde gördüğümüz estetik müdahaleler, artık günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ve fiyatların daha ulaşılabilir olmasıyla birlikte, burun estetiğinden dolgu işlemlerine kadar pek çok uygulama geniş kitlelere hitap ediyor. Güzellik algısının giderek tek tipe indirgenmesi, özellikle gençleri bu tür işlemlere yönlendiriyor. Estetik artık yalnızca bir istek değil, çoğu zaman sosyal kabul görmenin ve özgüvenin bir yolu olarak görülüyor. Ancak bu yaygınlaşma, bazı derin psikolojik ve toplumsal sorgulamaları da beraberinde getiriyor.

İki kadın son dönemin en yaygın uygulamalarından biri olan botoksun etkilerini gösterdi. Video, botoks düşünenlere net bir fikir verdi.