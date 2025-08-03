onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eve Sürekli Yaralı Gelen Kedisine Ne Olduğunu Anlamak İçin Kamera Takan Sahibi Asıl Belanın O Olduğunu Gördü

Eve Sürekli Yaralı Gelen Kedisine Ne Olduğunu Anlamak İçin Kamera Takan Sahibi Asıl Belanın O Olduğunu Gördü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Kediler dünyanın en kendi halinde, başına buyruk ve özgür ruhlu canlıları bildiğiniz üzere. Bu yüzden bir kedinin hareketlerini önceden kestirmek neredeyse imkansız. Her biri tamamen kendi kurallarına göre hareket ediyor. İstedikleri zaman ilgi ister, istedikleri zaman ise sessizce uzaklaşırlar. Sahiplerine karşı zaman zaman mesafeli duruşları, özgürlüklerine düşkün olduklarını gösterirken, küçük sürprizlerle aniden gösterdikleri sevgi patlamaları kalpleri eritir. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, eve sürekli yaralı gelen kedisine ne olduğunu anlamak için kamera taktı ve bir gününü izledi. Fakat görüntüler pek de beklediği gibi çıkmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Asıl bela kendi kedisiymiş.

Asıl bela kendi kedisiymiş.

Kedisinin sokakta önüne gelen kediye saldırdığı, istediği kediyi olduğu yerden göndererek hakimiyet kurduğu kameraya yansıdı. O görüntüler sosyal medyada da beğeni topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
10
7
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın