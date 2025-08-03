Eve Sürekli Yaralı Gelen Kedisine Ne Olduğunu Anlamak İçin Kamera Takan Sahibi Asıl Belanın O Olduğunu Gördü

Kediler dünyanın en kendi halinde, başına buyruk ve özgür ruhlu canlıları bildiğiniz üzere. Bu yüzden bir kedinin hareketlerini önceden kestirmek neredeyse imkansız. Her biri tamamen kendi kurallarına göre hareket ediyor. İstedikleri zaman ilgi ister, istedikleri zaman ise sessizce uzaklaşırlar. Sahiplerine karşı zaman zaman mesafeli duruşları, özgürlüklerine düşkün olduklarını gösterirken, küçük sürprizlerle aniden gösterdikleri sevgi patlamaları kalpleri eritir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, eve sürekli yaralı gelen kedisine ne olduğunu anlamak için kamera taktı ve bir gününü izledi. Fakat görüntüler pek de beklediği gibi çıkmadı.