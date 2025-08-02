Tercih Dönemi Başlamışken Kampüsleri Gezelim: Bir İçerik Üreticisi Hakkari Üniversitesi'nin Kampüsünü Gezdirdi

Geçtiğimiz hafta üniversite sınavı sonuçları açıklanmış, kimleri mutlu olmuş, kimileri hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi de yepyeni bir heyecan başladı ve tercihler yapılmaya başlandı. Üniversite tercih dönemi, öğrenciler için büyük bir heyecan ve aynı zamanda önemli kararların alındığı kritik bir süreç. Onca emek ve sınav stresinin ardından, artık gelecekteki meslek yolculuğunun ilk adımları atılıyor. Bu tercih, yalnızca bir bölüm seçmek değil, aynı zamanda bir yaşam yolu çizmek anlamına geliyor. Ayrıca önümüzdeki en az 4 yılı da nasıl geçireceğini belirliyorsunuz. Bu yüzden tercih yaparken pek çok konuya dikkat edilmesi gerekiyor.

'serhatname' isimli bir içerik üreticisi Hakkari Üniversitesi'nin kampüsünü gezdirdi. Videosu tercih dönemindeki öğrencilere pek çok açıdan fikir verdi.