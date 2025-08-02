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Tercih Dönemi Başlamışken Kampüsleri Gezelim: Bir İçerik Üreticisi Hakkari Üniversitesi'nin Kampüsünü Gezdirdi

Tercih Dönemi Başlamışken Kampüsleri Gezelim: Bir İçerik Üreticisi Hakkari Üniversitesi'nin Kampüsünü Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 20:26

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Geçtiğimiz hafta üniversite sınavı sonuçları açıklanmış, kimleri mutlu olmuş, kimileri hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi de yepyeni bir heyecan başladı ve tercihler yapılmaya başlandı. Üniversite tercih dönemi, öğrenciler için büyük bir heyecan ve aynı zamanda önemli kararların alındığı kritik bir süreç. Onca emek ve sınav stresinin ardından, artık gelecekteki meslek yolculuğunun ilk adımları atılıyor. Bu tercih, yalnızca bir bölüm seçmek değil, aynı zamanda bir yaşam yolu çizmek anlamına geliyor. Ayrıca önümüzdeki en az 4 yılı da nasıl geçireceğini belirliyorsunuz. Bu yüzden tercih yaparken pek çok konuya dikkat edilmesi gerekiyor.

'serhatname' isimli bir içerik üreticisi Hakkari Üniversitesi'nin kampüsünü gezdirdi. Videosu tercih dönemindeki öğrencilere pek çok açıdan fikir verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@serhatnamee/v...
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Tercih yaparken kampüse dikkat!

Tercih yaparken kampüse dikkat!

Üniversite tercihinde kampüse dikkat etmek, eğitim hayatını ve sosyal gelişimini doğrudan etkilediği için oldukça önemli. Fakat genelde gözardı ediliyor. Kampüsün fiziki olanakları, ulaşım durumu, barınma imkanları, sosyal etkinlik alanları ve kütüphane gibi donanımları öğrencinin ders dışı zamanlarını verimli ve keyifli geçirmesini sağlar. Yani kampüs sadece ders görülen bir yer değil, öğrencinin yaşayacağı ve gelişeceği bir ortam. Bu yüzden doğru tercihte belirleyici bir rol oynaması gerekli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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