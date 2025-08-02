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Yine İzlenme Uğruna... Köprüden Suya Atlayan Bir Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Yine İzlenme Uğruna... Köprüden Suya Atlayan Bir Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 19:55

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya artık sadece eğlence ve iletişim aracı olmaktan çıkıtı, pek çok kişi için tam zamanlı bir işe dönüşmüş durumda. Influencer’lar, içerik üreticileri ve dijital pazarlamacılar, bu platformlar üzerinden ciddi gelirler elde ederek geçimlerini sağlıyor. Bu durum, yaratıcı içerik üretimini teşvik ederken aynı zamanda dijital dünyada rekabeti de artırıyor. Bu sebeple insanlar dikkat çekme ve daha fazla izlenme uğruna çeşitli riskleri de göze alabiliyor.

Köprüden suya atlamak isteyen bir gencin denemesinin sonu boynunda iki kırık, iki kaburga kırığı, sağ kulak zarının patlaması ve birkaç dişini kaybetmesi ile sonuçlandı. Felaketin eşiğinden döndüğü o anlarda kamera haliyle anbean kayıttaydı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Benze görüntülerle çok sık karşılaşıyoruz.

Benze görüntülerle çok sık karşılaşıyoruz.

Günümüzde sosyal medyada daha fazla izlenme ve beğeni uğruna insanlar zaman zaman canlarını tehlikeye atabiliyor. Yüksekten atlamak, tehlikeli yerlerde video çekmek, riskli araç kullanımı ya da tehlikeli yiyecekleri demek gibi gibi davranışlar, dikkat çekme arzusunun sınır tanımadığını sık sık ortaya koyuyor. Bu tür paylaşımlar, özellikle gençler arasında bir cesaret gösterisi olarak algılanabiliyor ve küçük yaştaki izleyicilerde taklit etme eğilimi görülebiliyor. Bu da ağır sonuçlar doğurabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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