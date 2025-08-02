Yine İzlenme Uğruna... Köprüden Suya Atlayan Bir Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Sosyal medya artık sadece eğlence ve iletişim aracı olmaktan çıkıtı, pek çok kişi için tam zamanlı bir işe dönüşmüş durumda. Influencer’lar, içerik üreticileri ve dijital pazarlamacılar, bu platformlar üzerinden ciddi gelirler elde ederek geçimlerini sağlıyor. Bu durum, yaratıcı içerik üretimini teşvik ederken aynı zamanda dijital dünyada rekabeti de artırıyor. Bu sebeple insanlar dikkat çekme ve daha fazla izlenme uğruna çeşitli riskleri de göze alabiliyor.

Köprüden suya atlamak isteyen bir gencin denemesinin sonu boynunda iki kırık, iki kaburga kırığı, sağ kulak zarının patlaması ve birkaç dişini kaybetmesi ile sonuçlandı. Felaketin eşiğinden döndüğü o anlarda kamera haliyle anbean kayıttaydı.