Alman Bir İçerik Üreticisi Ülkesindeki Kıyafet Giymenin Yasak Olduğu Alanları Anlattı: "Serbest Vücut Kültürü"

Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Alman içerik üreticisi Franziska Niehus, ülkemizde yaşadığı deneyimlerin yanında kendi ülkesi hakkında ilginç bilgileri paylaşıyor bildiğiniz üzere. Bugüne kadar ülkemizle ilgili sayısız içerik üreten Franziska, Almanya ve Alman kültürü ile ilgili de çeşitli bilgiler paylaştı. Bunların bir çoğu da her birimiz için oldukça şaşırtıcıydı.

Kendisi son olarak Almanya’daki FKK (Freikörperkultur) yani Serbest Vücut Kültürü hakkında bir bilgi paylaştı. 'Bu alanların amacı kesinlikle cinsellik değil, doğallık, sağlık ve beden olumlamasıyla ilgili' diyen Franziska'nın anlattıkları, ülkemizde pek de kimsenin kafasına yatmadı.