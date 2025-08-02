Bir İçerik Üreticisi Japonya Sokaklarının Ne Kadar Temiz Olduğunu Test Etmek İçin Beyaz Çorapla Gezdi

Japonya, düzeni ve temizliğiyle öne çıkan bir ülke bildiğiniz üzere. Sokaklarda neredeyse hiç çöp göremezsiniz, çünkü halk temizlik konusunda son derece bilinçlidir ve genellikle çöplerini yanlarında taşıyarak evde ayrıştırırlar. Şehir planlaması, yeşil alanlar ve estetik detaylar gözetilerek düzenlenmiş. Bu titizlik, Japon kültüründe disiplin, sorumluluk ve topluma duyulan saygının bir yansıması. Peki Japonya sokakları gerçekten bahsedildiği kadar temiz mi?
Bir içerik üreticisi, Japonya sokaklarının ne kadar temiz olduğunu göstermek için ayakkabılarını çıkarıp çorapla gezdi. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırttı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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