onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Japonya Sokaklarının Ne Kadar Temiz Olduğunu Test Etmek İçin Beyaz Çorapla Gezdi

Bir İçerik Üreticisi Japonya Sokaklarının Ne Kadar Temiz Olduğunu Test Etmek İçin Beyaz Çorapla Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 16:31

İçerik Devam Ediyor

Japonya, düzeni ve temizliğiyle öne çıkan bir ülke bildiğiniz üzere. Sokaklarda neredeyse hiç çöp göremezsiniz, çünkü halk temizlik konusunda son derece bilinçlidir ve genellikle çöplerini yanlarında taşıyarak evde ayrıştırırlar. Şehir planlaması, yeşil alanlar ve estetik detaylar gözetilerek düzenlenmiş. Bu titizlik, Japon kültüründe disiplin, sorumluluk ve topluma duyulan saygının bir yansıması. Peki Japonya sokakları gerçekten bahsedildiği kadar temiz mi?

Bir içerik üreticisi, Japonya sokaklarının ne kadar temiz olduğunu göstermek için ayakkabılarını çıkarıp çorapla gezdi. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Japonya’daki temizlik ve düzenin ardında yatan en önemli etken, toplumun sahip olduğu güçlü sorumluluk bilinci ve kültürel değerler. Japonlar, çocukluktan itibaren çevreye saygı göstermeyi, çöplerini ayrıştırmayı ve kamusal alanları temiz tutmayı öğreniyorlar. Japonya'da öğrencilerin okula ayakkabılarını çıkarıp girdiği ya da okulu öğrencilerin temizlediği videolara denk gelmişsinizdir. Ülkede okulları öğrenciler temizliyor. Okullarda öğrencilerin temizlik yapması, bireylere erken yaşta disiplin ve ortak alanlara duyarlılık kazandırıyor. Toplumda “başkasını rahatsız etmemek” temel bir ilke olarak benimsenmiş durumda. Yani Japonya’da temizlik, sadece belirli kişilerin görevi değil, herkesin ortak sorumluluğu. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, Japonya’nın tertemiz ve düzenli yapısının kaynağı da ortaya çıkıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın