"Altın İçin Araba Satmanıza Gerek Yok": Rus İçerik Üreticisi Rus Düğünleri ve Türk Düğünlerini Karşılaştırdı

Her ülkenin kendine has gelenek ve görenekleri var pek çoğu bugün hala korunuyor. Bu gelenekler en çok düğünlerde ortaya çıkıyor. Ülkelerin düğün gelenekleri, tarih boyunca oluşmuş kültürel birikimlerin ve toplumsal değerlerin bir yansıması. Her toplum, kendi tarihsel süreci içinde evlilik törenlerini belli sembollerle ve ritüellerle şekillendirmiş. Düğünlerdeki kıyafetler, kullanılan müzikler, yapılan törenler ve verilen yemekler, o milletin geçmişten günümüze taşıdığı geleneksel izlerini taşır. Bu geleneklerin bazıları artık anlamsız olsa da bazıları işlevsel olabiliyor.

Rus bir içerik üreticisi, Rus düğünleri ve Türk düğünlerini karşılaştırdı, ortaya ise ciddi bir kültür farkı çıktı.