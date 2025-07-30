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"Altın İçin Araba Satmanıza Gerek Yok": Rus İçerik Üreticisi Rus Düğünleri ve Türk Düğünlerini Karşılaştırdı

"Altın İçin Araba Satmanıza Gerek Yok": Rus İçerik Üreticisi Rus Düğünleri ve Türk Düğünlerini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 10:17

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Her ülkenin kendine has gelenek ve görenekleri var pek çoğu bugün hala korunuyor. Bu gelenekler en çok düğünlerde ortaya çıkıyor. Ülkelerin düğün gelenekleri, tarih boyunca oluşmuş kültürel birikimlerin ve toplumsal değerlerin bir yansıması. Her toplum, kendi tarihsel süreci içinde evlilik törenlerini belli sembollerle ve ritüellerle şekillendirmiş. Düğünlerdeki kıyafetler, kullanılan müzikler, yapılan törenler ve verilen yemekler, o milletin geçmişten günümüze taşıdığı geleneksel izlerini taşır. Bu geleneklerin bazıları artık anlamsız olsa da bazıları işlevsel olabiliyor.

Rus bir içerik üreticisi, Rus düğünleri ve Türk düğünlerini karşılaştırdı, ortaya ise ciddi bir kültür farkı çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMqOIhEICrh/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizdeki düğünlerde, hem modern hem de geleneksel unsurların bir arada.

Ülkemizdeki düğünlerde, hem modern hem de geleneksel unsurların bir arada.

Bir yanda salon düğünlerinde beyaz gelinlik, pasta kesimi ve dans gibi modern detaylar yer alırken, diğer yanda kına gecesi, davul-zurna, takı merasimi gibi yüzyıllardır süregelen gelenekler korunuyor. Rus düğünlerinde ise gelenekler hala muhafaza ediliyor gibi görünüyor. Peki siz en çok hangi ülkenin düğün kültürünü beğendiniz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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