Otostop Çekerek Gezen İçerik Üreticisi Türkiye'de Bir Sürücünün Kendisine Yaptığı Bir Garip Uyarıyı Paylaştı

Otostopla gezmek, gezginlerin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Önceleri sadece ekonomik sebeplerle tercih edilen bu yöntem günümüzde özgürlük hissi ve macera ile özdeşleşip vazgeçilmez bir tutku haline gelmiş durumda. Yeni insanlarla tanışmak, plansız rotalarda yol almak ve anın tadını çıkarmak bu insanlar için büyüleyici bir deneyim. Fakat elbette bu seyahat biçimi pek çok riski de barındırıyor. Bu yüzden bazı ülkelerde yasal değil.

'Güzel Yollarda' ismiyle bilinen Özbek gezgin Gözernaz, Türkiye seyahati sırasında Isparta'ya gitmek için otostop çekti. Bindiği aracın şoförünün kendisi için yaptığı 'garip' uyarıları takipçileri ile paylaştı.