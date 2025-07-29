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Otostop Çekerek Gezen İçerik Üreticisi Türkiye'de Bir Sürücünün Kendisine Yaptığı Bir Garip Uyarıyı Paylaştı

Otostop Çekerek Gezen İçerik Üreticisi Türkiye'de Bir Sürücünün Kendisine Yaptığı Bir Garip Uyarıyı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 16:08 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 16:26

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Otostopla gezmek, gezginlerin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Önceleri sadece ekonomik sebeplerle tercih edilen bu yöntem günümüzde özgürlük hissi ve macera ile özdeşleşip vazgeçilmez bir tutku haline gelmiş durumda. Yeni insanlarla tanışmak, plansız rotalarda yol almak ve anın tadını çıkarmak bu insanlar için büyüleyici bir deneyim. Fakat elbette bu seyahat biçimi pek çok riski de barındırıyor. Bu yüzden bazı ülkelerde yasal değil.

'Güzel Yollarda' ismiyle bilinen Özbek gezgin Gözernaz, Türkiye seyahati sırasında Isparta'ya gitmek için otostop çekti. Bindiği aracın şoförünün kendisi için yaptığı 'garip' uyarıları takipçileri ile paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Otostopla senin başına illa ki bir iş gelir."

"Otostopla senin başına illa ki bir iş gelir."

Daha önce ülkemizde yaşanan tatsız olayları hepimizin malumu. Sürücü, genç kadına bu konuda garip bir dille uyarılarda bulundu ve onu otogara götürmek istedi. Kadın otostop çekmeye devam edeceğini söyleyince ısrar etmedi. Fakat, sürücünün sözleri yersiz ve rahatsız edici bulundu. Genç kadın o anları 'Abinin dedikleri peki' notuyla paylaştı ve bazı sözleri sansürledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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maestro__

Türkiye'de otostop çeken kadının can güvenliği yok seni koruyacak hicbirsey yok demek istemiş