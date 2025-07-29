Çeşme'de Kıyıya Vuran Bir Orkinos, Kendisini Yakalayan İnsanların Elinden Kurtularak Suya Geri Döndü

Orkinosların kıyıya vurması, doğrudan tek bir nedene bağlı olmaktan çok, çeşitli çevresel ve biyolojik etkenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Genellikle sürüler halinde yaşayan bu güçlü balıklar, zaman zaman yönlerini şaşırarak sığ sulara girebilir. Bu durum, deniz altı manyetik alanlarındaki değişimler, su sıcaklığındaki ani dalgalanmalar ya da sonar gibi insan kaynaklı ses kirlilikleriyle ilişkilendirilebilir. Ayrıca, orkinoslar küçük balıkları avlamak için kıyıya yaklaşabilir. Ancak bu sırada sürüden ayrılan ya da karaya çok yaklaşan bireyler kolayca kıyıya vurabilir. Hastalık, yaşlılık ya da zayıflık gibi durumlar da denizdeki mücadelelerini zorlaştırır ve onları kıyıya sürükleyebilir. İklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi ve oksijen seviyesinin azalması da bu tür olayların giderek daha sık yaşanmasına neden olabilir.