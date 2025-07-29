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Çeşme'de Kıyıya Vuran Bir Orkinos, Kendisini Yakalayan İnsanların Elinden Kurtularak Suya Geri Döndü

Çeşme'de Kıyıya Vuran Bir Orkinos, Kendisini Yakalayan İnsanların Elinden Kurtularak Suya Geri Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 12:29

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Ülkemizin gözde tatil beldelerinden Çeşme'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor bildiğiniz üzere. Hem kalabalıktan hem aşırı sıcaklardan denizdeki canlılar da etkileniyor. Beldede, bir orkinos ,insanların yoğun olduğu saatte kıyıya vurdu. Bu nadir görülen manzarayı fark eden halk, hayvanın öldüğünü düşündü ve hemen harekete geçerek orkinosu yakalamak için çabaladı. Ancak bu devasa deniz canlısı, insanların elinden sıyrılmayı başararak suya geri döndü. O anlar, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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Son zamanlarda kıyıya vuran orkinos haberlerini sık görmeye başladık. Peki neden?

Son zamanlarda kıyıya vuran orkinos haberlerini sık görmeye başladık. Peki neden?

Orkinosların kıyıya vurması, doğrudan tek bir nedene bağlı olmaktan çok, çeşitli çevresel ve biyolojik etkenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Genellikle sürüler halinde yaşayan bu güçlü balıklar, zaman zaman yönlerini şaşırarak sığ sulara girebilir. Bu durum, deniz altı manyetik alanlarındaki değişimler, su sıcaklığındaki ani dalgalanmalar ya da sonar gibi insan kaynaklı ses kirlilikleriyle ilişkilendirilebilir. Ayrıca, orkinoslar küçük balıkları avlamak için kıyıya yaklaşabilir. Ancak bu sırada sürüden ayrılan ya da karaya çok yaklaşan bireyler kolayca kıyıya vurabilir. Hastalık, yaşlılık ya da zayıflık gibi durumlar da denizdeki mücadelelerini zorlaştırır ve onları kıyıya sürükleyebilir. İklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi ve oksijen seviyesinin azalması da bu tür olayların giderek daha sık yaşanmasına neden olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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