Çeşme'de Kıyıya Vuran Bir Orkinos, Kendisini Yakalayan İnsanların Elinden Kurtularak Suya Geri Döndü

Ülkemizin gözde tatil beldelerinden Çeşme'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor bildiğiniz üzere. Hem kalabalıktan hem aşırı sıcaklardan denizdeki canlılar da etkileniyor. Beldede, bir orkinos ,insanların yoğun olduğu saatte kıyıya vurdu. Bu nadir görülen manzarayı fark eden halk, hayvanın öldüğünü düşündü ve hemen harekete geçerek orkinosu yakalamak için çabaladı. Ancak bu devasa deniz canlısı, insanların elinden sıyrılmayı başararak suya geri döndü. O anlar, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda kıyıya vuran orkinos haberlerini sık görmeye başladık. Peki neden?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın