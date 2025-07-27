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Bir Daha Nasıl Ciddiyetle İzleyeceğiz? Dizi ve Filmlerdeki Atlı Sahnelerin Nasıl Çekildiğini Biliyor musunuz?

Bir Daha Nasıl Ciddiyetle İzleyeceğiz? Dizi ve Filmlerdeki Atlı Sahnelerin Nasıl Çekildiğini Biliyor musunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 09:21

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Film çekimleri, çoğu zaman büyük bir emek ve sabır gerektirir. Uygun ışığı yakalamak için saatlerce beklemek, oyuncuların defalarca aynı sahneyi tekrarlaması, teknik ekipmanlardaki aksaklıklar ve hava koşullarına bağlı sürprizler süreci hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorucu hale getirir. Tüm ekibin senkronize şekilde çalışması gerektiğinden, bu durum yoğun stres ve zaman baskısıyla mücadele etmeyi gerektirir. Birkaç dakikalık bir sahne, günler süren özverili bir emeğin ürünüdür. Peki filmlerde yer alan hayvanlar bu uyuma nasıl dahil oluyor? Filmlerdeki atlı sahnelerin kamera arkası görüntüleri bir araya getirildi. Görüntüler pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Film setlerinde hayvanların kullanılması, hem etik açıdan hem de teknik olarak büyük sorumluluk gerektirir.

Film setlerinde hayvanların kullanılması, hem etik açıdan hem de teknik olarak büyük sorumluluk gerektirir.

At gibi büyük hayvanların sahnelerde yer alması, özel eğitim, veteriner gözetimi ve güvenlik önlemleri ister. Aksi takdirde hayvanlar strese girebilir veya yaralanabilir. Özellikle oyuncuların at binmesi gereken sahnelerde, hayvanların yorgunluğu göz ardı edilmemeli ve çekim süresi dikkatle planlanmalıdır. Görsel gerçeklik uğruna hayvan refahının ikinci plana atılması, hem hayvan hakları ihlaline yol açar hem de izleyicilerde rahatsızlık yaratabilir. Bu sebeple kullanılan bu tarz yöntemler hem ekip için hem de hayvanların güvenliği için daha çok tercih edilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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