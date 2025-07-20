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Yapımcılara Duyurulur! Cem Yiğit Üzümoğlu Filmi Yapılsa Canlandırmak İsteyeceği İsmi Açıkladı

Yapımcılara Duyurulur! Cem Yiğit Üzümoğlu Filmi Yapılsa Canlandırmak İsteyeceği İsmi Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 11:32 Son Güncelleme: 20.07.2025 - 11:38

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Cem Yiğit Üzümoğlu, genç kuşağın dikkat çeken tiyatro ve dizi oyuncularından biri. Kariyerine sahnede sağlam adımlarla başlayan Üzümoğlu, hem klasik tiyatro eserlerinde hem de dijital platformlardaki yapımlarda başarıyla yer aldı. “Rise of Empires: Ottoman” dizisinde canlandırdığı II. Mehmet rolüyle uluslararası alanda tanınan oyuncu ülkemizde de pek çok sevilen yapımda yer aldı. Son olarak Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde Cevap Şakir Kabaağaçlı'yı canlandıran Üzümoğlu, bu dizideki performansıyla da yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cem Yiğit Üzümoğlu, katıldığı bir programda Didem Soydan'ın 'kimi canlandırmak isteyeceği' sorusuna verdiği yanıtla bir kere daha kendine hayran bıraktı.

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"Zeki Müren'i oynamayı çok isterim"

"Zeki Müren'i oynamayı çok isterim"

Türk Sanat Müziği'nin efsanesi Zeki Müren'i canlandırmak isteyeceğini söyleyen Üzümoğlu, senaryonun önemine de dikkat çekti. 'Kimi oynadığımdan çok o karakterin nasıl yazıldığı önemli' diyen genç oyuncu, mesleğine verdiği önemi bir kere daha ortaya koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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