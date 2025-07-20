Yapımcılara Duyurulur! Cem Yiğit Üzümoğlu Filmi Yapılsa Canlandırmak İsteyeceği İsmi Açıkladı

Cem Yiğit Üzümoğlu, genç kuşağın dikkat çeken tiyatro ve dizi oyuncularından biri. Kariyerine sahnede sağlam adımlarla başlayan Üzümoğlu, hem klasik tiyatro eserlerinde hem de dijital platformlardaki yapımlarda başarıyla yer aldı. “Rise of Empires: Ottoman” dizisinde canlandırdığı II. Mehmet rolüyle uluslararası alanda tanınan oyuncu ülkemizde de pek çok sevilen yapımda yer aldı. Son olarak Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde Cevap Şakir Kabaağaçlı'yı canlandıran Üzümoğlu, bu dizideki performansıyla da yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cem Yiğit Üzümoğlu, katıldığı bir programda Didem Soydan'ın 'kimi canlandırmak isteyeceği' sorusuna verdiği yanıtla bir kere daha kendine hayran bıraktı.