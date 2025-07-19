Menajeri Özel Olarak Ulaşmış: Ünlü Türk Şarkıcı Dua Lipa ile Aynı Sahneyi Paylaşacak!
Müzik dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Kosova'da düzenlenecek olan ve her yıl dünya starlarını ağırlayan Sunny Hill Festivalinin bu yılki kadrosunda bir Türk şarkıcının da yer alacağı açıklandı. Üstelik bu isim, festivalin en dikkat çeken günlerinden birinde, sahneyi Dua Lipa ile paylaşacak! Türkiye'de milyonlarca hayranı bulunan ve son yıllarda yaptığı hitlerle büyük ses getiren sanatçının, bu uluslararası sahnede boy gösterecek olması şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.
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"New Rules”, “Don’t Start Now” ve “Levitating” gibi hitleriyle dünya listelerini kasıp kavuran Dua Lipa sahne şovları ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip.
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Dua Lipa, menajeri aracılığıyla Edis’i temmuz ayında Avrupa’da gerçekleşecek konserine davet etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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