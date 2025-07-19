Menajeri Özel Olarak Ulaşmış: Ünlü Türk Şarkıcı Dua Lipa ile Aynı Sahneyi Paylaşacak!

Popun yükselen yıldızı Edis için bu yaz adeta bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin en sevilen erkek pop sanatçılarından biri olan Edis, Kosova’da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde sahne alacağını duyurdu. Üstelik yalnızca bu haber bile heyecan vericiyken, bir diğer büyük sürpriz ise: Aynı gün sahneye çıkacağı isim Dua Lipa!

Sunny Hill Festivali, sadece Balkanlar'ın değil Avrupa'nın da en prestijli müzik organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Festivalin arkasında ise Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Foundation bulunuyor. Etkinlik her yıl Priştine’de düzenleniyor ve global yıldızları ağırlamasıyla öne çıkıyor. Daha önce Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi isimlerin sahne aldığı festivalde bu yıl Edis’in yer alması Türk müzik sektörü için büyük bir gurur kaynağı oldu!