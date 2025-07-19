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Menajeri Özel Olarak Ulaşmış: Ünlü Türk Şarkıcı Dua Lipa ile Aynı Sahneyi Paylaşacak!

Menajeri Özel Olarak Ulaşmış: Ünlü Türk Şarkıcı Dua Lipa ile Aynı Sahneyi Paylaşacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 23:01

Müzik dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Kosova'da düzenlenecek olan ve her yıl dünya starlarını ağırlayan Sunny Hill Festivalinin bu yılki kadrosunda bir Türk şarkıcının da yer alacağı açıklandı. Üstelik bu isim, festivalin en dikkat çeken günlerinden birinde, sahneyi Dua Lipa ile paylaşacak! Türkiye'de milyonlarca hayranı bulunan ve son yıllarda yaptığı hitlerle büyük ses getiren sanatçının, bu uluslararası sahnede boy gösterecek olması şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"New Rules”, “Don’t Start Now” ve “Levitating” gibi hitleriyle dünya listelerini kasıp kavuran Dua Lipa sahne şovları ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip.

"New Rules”, “Don’t Start Now” ve “Levitating” gibi hitleriyle dünya listelerini kasıp kavuran Dua Lipa sahne şovları ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip.

Son yıllarda dünya müziğinin zirvesine adını altın harflerle yazdıran isimlerin başında geliyor Dua Lipa. 2017’de çıkardığı ilk albümüyle listelerin başına yerleşmiş bir daha da inmemişti.

Dua Lipa, menajeri aracılığıyla Edis’i temmuz ayında Avrupa’da gerçekleşecek konserine davet etti.

Dua Lipa, menajeri aracılığıyla Edis’i temmuz ayında Avrupa’da gerçekleşecek konserine davet etti.

Popun yükselen yıldızı Edis için bu yaz adeta bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin en sevilen erkek pop sanatçılarından biri olan Edis, Kosova’da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde sahne alacağını duyurdu. Üstelik yalnızca bu haber bile heyecan vericiyken, bir diğer büyük sürpriz ise: Aynı gün sahneye çıkacağı isim Dua Lipa!

Sunny Hill Festivali, sadece Balkanlar'ın değil Avrupa'nın da en prestijli müzik organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Festivalin arkasında ise Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Foundation bulunuyor. Etkinlik her yıl Priştine’de düzenleniyor ve global yıldızları ağırlamasıyla öne çıkıyor. Daha önce Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi isimlerin sahne aldığı festivalde bu yıl Edis’in yer alması Türk müzik sektörü için büyük bir gurur kaynağı oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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