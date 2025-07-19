Bıyıklı İmajıyla Olay Olan Çağatay Ulusoy'un Yeni Kareleri X Gündemini Salladı!
Gaddar dizisinin final yapmasının ardından Eşref Rüya ile ekranlara dönen Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla sezon boyunca gündemden düşmemişti. Farklı projelerdeki değişken tarzıyla sık sık dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez bıyıklı imajıyla dikkatleri üzerine çekti!
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Rol aldığı her projeyle adından söz ettiren, ekranların karizmatik yıldızı Çağatay Ulusoy, hem özel hayatı hem de ekranlardaki başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.
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Şimdiye dek pek çok farklı dizide rol alan Çağatay Ulusoy, sadece oyunculuğuyla değil, her projede yenilenen imajıyla da dikkat çekiyor.
Fakat bıyıklı imajını sadece gözlüklü ve şapkalı pozuyla görebildiğimiz Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla yeni kareleri sosyal medyaya damga vurdu!
Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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