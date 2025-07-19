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Bıyıklı İmajıyla Olay Olan Çağatay Ulusoy'un Yeni Kareleri X Gündemini Salladı!

Bıyıklı İmajıyla Olay Olan Çağatay Ulusoy'un Yeni Kareleri X Gündemini Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 22:29

Gaddar dizisinin final yapmasının ardından Eşref Rüya ile ekranlara dönen Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla sezon boyunca gündemden düşmemişti. Farklı projelerdeki değişken tarzıyla sık sık dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez bıyıklı imajıyla dikkatleri üzerine çekti!

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Rol aldığı her projeyle adından söz ettiren, ekranların karizmatik yıldızı Çağatay Ulusoy, hem özel hayatı hem de ekranlardaki başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.

Rol aldığı her projeyle adından söz ettiren, ekranların karizmatik yıldızı Çağatay Ulusoy, hem özel hayatı hem de ekranlardaki başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, “Gaddar” dizisindeki karanlık performansıyla ekranlara damga vurduktan sonra rotasını bambaşka bir evrene çevirdi. NOW ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi, Ulusoy’un bu kez duygusal ve gizemli bir karakterle karşımıza çıktığı, izleyiciyi ilk bölümden etkisi altına alan yapımlardan biri oldu. Dizinin başrolünde Demet Özdemir ile yer alan oyuncunun partneriyle olan uyumu ise sosyal medyada her yeni bölümüyle olay olmuştu.

Şimdiye dek pek çok farklı dizide rol alan Çağatay Ulusoy, sadece oyunculuğuyla değil, her projede yenilenen imajıyla da dikkat çekiyor.

Şimdiye dek pek çok farklı dizide rol alan Çağatay Ulusoy, sadece oyunculuğuyla değil, her projede yenilenen imajıyla da dikkat çekiyor.

“Medcezir”de genç, masum ve sakalsız haliyle izleyicinin kalbini fetheden Ulusoy, yıllar içinde karakterleriyle birlikte adeta evrildi. “İçerde”de karizmatik bir polisti, “Hakan: Muhafız”da ise fantastik bir kahraman... Son olarak “Gaddar”da bambaşka bir yüzle, karanlık bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu,  “Eşref Rüya' sezon finalinin ardından bıyıklı imajıyla karşımıza çıkmıştı.

Fakat bıyıklı imajını sadece gözlüklü ve şapkalı pozuyla görebildiğimiz Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla yeni kareleri sosyal medyaya damga vurdu!

Fakat bıyıklı imajını sadece gözlüklü ve şapkalı pozuyla görebildiğimiz Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla yeni kareleri sosyal medyaya damga vurdu!

Ulusoy'u Pedro Pascal'a benzetenler de oldu, bıyığı yakıştıranlar da yaşlandığını söyleyenler de...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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