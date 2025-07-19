"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!
ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam ediyor.
Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimlerinin kaldırılması dikkat çekerken; Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel gibi yıldız isimlerin de sosyal medya profillerinde ajans etiketini silmeleri gündeme yerleşti.
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Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, talep üzerine Barım’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.
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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimleri ile fotoğrafları kaldırılmıştı.
Sosyal medya hesaplarına bakıldığında üçlünün ID iletişim'i hala takip ettiği görülürken, ID İletişim'in sosyal medya hesabından bünyesindeki oyuncuları takip ettiği görüldü.
Anlayacağınız Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel ID İletişim bünyesinden ayrıldığı iddialarına dair henüz kesin bir kanıt yok.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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