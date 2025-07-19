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"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!

"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 18:00

ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam ediyor. 

Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimlerinin kaldırılması dikkat çekerken; Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel gibi yıldız isimlerin de sosyal medya profillerinde ajans etiketini silmeleri gündeme yerleşti.

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Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, talep üzerine Barım’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, talep üzerine Barım’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Ocak 2025’te Gezi Parkı olaylarına dair “yardım ve yönlendirme” iddialarıyla tutuklanan Barım, sanatçı menajerliği yaptığı dönemdeki bağlantıları nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılık, Barım’ın Gezi sürecinde Osman Kavala ve Memet Ali Alabora gibi isimlerle iletişimde olduğunu ve sanatçıları eylemlere yönlendirdiğini öne sürdü. Hakkında tam 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmalarda kalp ve beyin rahatsızlıklarını dile getiren Barım’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan itirazlar üzerine Adli Tıp’a sevki sağlandı. Ancak beklenen olmadı; doktor muayenesinden sonra tutukluluk halinin devamına karar verildi ve Barım tekrar cezaevine götürüldü. Avukatı, hayati riskin hala yüksek olduğunu belirtse de, mahkeme şimdilik geri adım atmadı.

Şimdi gözler 1 Ekim’deki duruşmada.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimleri ile fotoğrafları kaldırılmıştı.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimleri ile fotoğrafları kaldırılmıştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ID İletişim'in anasayfasında bulunan oyuncular arasında yer almamasıyla doğan iddiaların ardından menajerlik şirketine bağlı diğer isimlerin son hamlesi gündeme yerleşti.

Fahriye Evcen, daha önce Ayşe Barım'a olan desteğini sayısız kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Pınar Deniz ve 7 Temmuz günü görülen ilk duruşmada boy gösteren Bergüzar Korel'in @idiletişim hesabını profillerinden kaldırdığı görüldü.

Sosyal medya hesaplarına bakıldığında üçlünün ID iletişim'i hala takip ettiği görülürken, ID İletişim'in sosyal medya hesabından bünyesindeki oyuncuları takip ettiği görüldü.

Sosyal medya hesaplarına bakıldığında üçlünün ID iletişim'i hala takip ettiği görülürken, ID İletişim'in sosyal medya hesabından bünyesindeki oyuncuları takip ettiği görüldü.

Ayrıca ID İletişim'in resmi hesabında Fahriye Evcen, Pınar Deniz ve Bergüzar Korel'in isimleri yer almaya devam ediyor.

Anlayacağınız Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel ID İletişim bünyesinden ayrıldığı iddialarına dair henüz kesin bir kanıt yok.

Anlayacağınız Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel ID İletişim bünyesinden ayrıldığı iddialarına dair henüz kesin bir kanıt yok.

Fakat üç oyuncu da daha önce profillerinde bulunan ID İletişim etiketini kaldırdı...

Bu hamlenin ardındaki neden ise merak konusu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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