"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!

Ocak 2025’te Gezi Parkı olaylarına dair “yardım ve yönlendirme” iddialarıyla tutuklanan Barım, sanatçı menajerliği yaptığı dönemdeki bağlantıları nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılık, Barım’ın Gezi sürecinde Osman Kavala ve Memet Ali Alabora gibi isimlerle iletişimde olduğunu ve sanatçıları eylemlere yönlendirdiğini öne sürdü. Hakkında tam 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmalarda kalp ve beyin rahatsızlıklarını dile getiren Barım’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan itirazlar üzerine Adli Tıp’a sevki sağlandı. Ancak beklenen olmadı; doktor muayenesinden sonra tutukluluk halinin devamına karar verildi ve Barım tekrar cezaevine götürüldü. Avukatı, hayati riskin hala yüksek olduğunu belirtse de, mahkeme şimdilik geri adım atmadı.

Şimdi gözler 1 Ekim’deki duruşmada.