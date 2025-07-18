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Dünyayı Sallayan Güzellik Listesinde Zirve Türklerin: 2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını Türk Oyuncu Oldu!

Dünyayı Sallayan Güzellik Listesinde Zirve Türklerin: 2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını Türk Oyuncu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 22:55

Dünya çapında ses getiren 'Yaşayan En Güzel Kadınlar' listesi açıklandı. 2025 listesine Türk ünlü isimler damga vurdu! 2025 yılının en prestijli güzellik listelerinden biri olan Netizens Choice Magazine “The Most Beautiful Woman Alive” anketi sonuçlandı. Türk oyuncuların damga vurduğu listede, birincilik koltuğuna “Kızılcık Şerbeti”nin yıldızı Sıla Türkoğlu oturdu. Listenin ikinci sırasında ise genç ve yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel yerini aldı!

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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen Netizens Choice Magazine’in 2024 yılı “Most Beautiful Woman Alive” listesinde bir numaraya yükselen isim Türk olmuştu.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen Netizens Choice Magazine’in 2024 yılı “Most Beautiful Woman Alive” listesinde bir numaraya yükselen isim Türk olmuştu.

Sıla Türkoğlu, tarihten bu yana ilk kez bu prestijli unvana ulaşan Türk ünlü olarak büyük yankı uyandırdı. Netizens Choice’ta 2025’te bir kez daha 1 numara olan Türkoğlu, doğal güzelliğiyle öne çıktı.

2025'in “Yaşayan En Güzel Kadınları” listesi bu yıl da büyük yankı uyandırdı.

2025'in “Yaşayan En Güzel Kadınları” listesi bu yıl da büyük yankı uyandırdı.

Dünya genelinden milyonlarca hayranın oylarıyla şekillenen listede, Yağmur Yüksel 2. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Üstelik listenin ilk iki isminin Türk olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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