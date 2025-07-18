Gamze Erçel'e Adım Hande'ye Veto: Sabancıların Gelin Adayı ve Nazlı Sabancı'nın Sessiz Savaşı Devam Ediyor!

Yakın bir zamanda Sabancılar'a gelin olacağı konuşulan hatta kaynana Arzu Sabancı'nın gönlünü kazanmak için tüm gerekeni yaptığı söylenen ünlü oyuncunun Barış Arduç'la yakaladığı uyum da projeleri de resmen olay olmuştu.

Hatta ikilinin samimi sahneleri özel hayatlarında da çalkantılara neden olmuş Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisinin tehlikeye girdiği, Sabancı'nın evi terk ettiği konuşulmuştu. Kısa sürede yalanlanan bu iddiaların ardında ikili aşk dolu pozlarına kaldıkları yerden devam etmişti.