Gamze Erçel'e Adım Hande'ye Veto: Sabancıların Gelin Adayı ve Nazlı Sabancı'nın Sessiz Savaşı Devam Ediyor!
Sabancı ailesinde “kaynana” dedikodularının magazin gündeminden düşmemesine alışkınız! Arzu Sabancı’nın, müstakbel gelin Hande Erçel ile gelini Nazlı Sabancı arasında sık sık yaşandığı iddia edilen sürtüşmeler, aile içinde yaşandığı iddia edilen gerilimi gözler önüne seriyor.
Arzu Hanım’ın özellikle Hande Erçel’e karşı mesafeli tavırları ve Nazlı Sabancı’ya olan desteği, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Bu dedikodular, Sabancı ailesinin gelin adayları arasındaki rekabetin hiç de kolay geçmediğini gösterirken, tüm bu gerilimler, Nazlı Sabancı’nın sosyal medyada Hande yerine ablası Gamze Erçel’i takibe almasıyla daha da dikkat çekici hale geldi!
Hande Erçel dijital platformları saran yeni projeleri ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle gündemin gözdesi olmaya devam ediyor.
Son zamanlarda Sabancıların yeni gelini olma aşamasına iyice yaklaştığı söylenen Hande Erçel müstakbel kayınbiraderinin doğum gününe katılmıştı.
Nazlı Sabancı influencer kimliğiyle konuşulan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e karşı büyük bir adım atarak kendisini takibe aldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın