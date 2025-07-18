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Gamze Erçel'e Adım Hande'ye Veto: Sabancıların Gelin Adayı ve Nazlı Sabancı'nın Sessiz Savaşı Devam Ediyor!

Gamze Erçel'e Adım Hande'ye Veto: Sabancıların Gelin Adayı ve Nazlı Sabancı'nın Sessiz Savaşı Devam Ediyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 21:43

Sabancı ailesinde “kaynana” dedikodularının magazin gündeminden düşmemesine alışkınız! Arzu Sabancı’nın, müstakbel gelin Hande Erçel ile gelini Nazlı Sabancı arasında sık sık yaşandığı iddia edilen sürtüşmeler, aile içinde yaşandığı iddia edilen gerilimi gözler önüne seriyor. 

Arzu Hanım’ın özellikle Hande Erçel’e karşı mesafeli tavırları ve Nazlı Sabancı’ya olan desteği, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Bu dedikodular, Sabancı ailesinin gelin adayları arasındaki rekabetin hiç de kolay geçmediğini gösterirken, tüm bu gerilimler, Nazlı Sabancı’nın sosyal medyada Hande yerine ablası Gamze Erçel’i takibe almasıyla daha da dikkat çekici hale geldi!

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Hande Erçel dijital platformları saran yeni projeleri ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle gündemin gözdesi olmaya devam ediyor.

Hande Erçel dijital platformları saran yeni projeleri ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle gündemin gözdesi olmaya devam ediyor.

Yakın bir zamanda Sabancılar'a gelin olacağı konuşulan hatta kaynana Arzu Sabancı'nın gönlünü kazanmak için tüm gerekeni yaptığı söylenen ünlü oyuncunun Barış Arduç'la yakaladığı uyum da projeleri de resmen olay olmuştu.

Hatta ikilinin samimi sahneleri özel hayatlarında da çalkantılara neden olmuş Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisinin tehlikeye girdiği, Sabancı'nın evi terk ettiği konuşulmuştu. Kısa sürede yalanlanan bu iddiaların ardında ikili aşk dolu pozlarına kaldıkları yerden devam etmişti.

Son zamanlarda Sabancıların yeni gelini olma aşamasına iyice yaklaştığı söylenen Hande Erçel müstakbel kayınbiraderinin doğum gününe katılmıştı.

Son zamanlarda Sabancıların yeni gelini olma aşamasına iyice yaklaştığı söylenen Hande Erçel müstakbel kayınbiraderinin doğum gününe katılmıştı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle sıkça gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Sabancı ailesiyle olan bağlarını bir kez daha pekiştirdi. Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına katılarak, aileye olan yakınlığını gösterdi. Bu etkinlik, Hande Erçel'in Sabancı ailesiyle olan ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O karelerde kaynana Arzu Sabancı'yı görememiştik:

Nazlı Sabancı influencer kimliğiyle konuşulan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e karşı büyük bir adım atarak kendisini takibe aldı!

Nazlı Sabancı influencer kimliğiyle konuşulan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e karşı büyük bir adım atarak kendisini takibe aldı!

Gamze Erçel'in sosyal medyada Nazlı Sabancı’yı takibe almaması dikkat çekti. Öte yandan, Nazlı Sabancı’nın Hande Erçel’den önce ablası Gamze Erçel’i takibe alması magazin gündeminde merak uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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