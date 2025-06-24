Kaynana Ortalıkta Yok: Aileye Giren Hande Erçel Müstakbel Kayınbiraderi Hacı Sabancı'nın Doğum Gününe Katıldı!

Geçtiğimiz hafta Sabancı ailesinde sular bir türlü durulmadı! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, Instagram’da kızının ismini açıkça yazmak yerine yalnızca “A” harfini kullanınca sosyal medya bu gönderme dolu paylaşımı konuştu. Bu atışmaların ardından bir diğer bomba gelişme ise Hakan Sabancı cephesinden geldi.

Hakkında ayrılık iddiaları çıkan Hande Erçel, iddiaları yıkıp geçti! Hem Hakan’la olan ilişkisini güçlendirdiğini gösterdi, hem de Sabancı ailesine fiilen giriş yaptı. Üstelik müstakbel kayınbiraderi Hacı Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı ile yan yana poz vererek... Gelin detaylara birlikte bakalım!