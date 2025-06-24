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Kaynana Ortalıkta Yok: Aileye Giren Hande Erçel Müstakbel Kayınbiraderi Hacı Sabancı'nın Doğum Gününe Katıldı!

Kaynana Ortalıkta Yok: Aileye Giren Hande Erçel Müstakbel Kayınbiraderi Hacı Sabancı'nın Doğum Gününe Katıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 00:09

Geçtiğimiz hafta Sabancı ailesinde sular bir türlü durulmadı! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, Instagram’da kızının ismini açıkça yazmak yerine yalnızca “A” harfini kullanınca sosyal medya bu gönderme dolu paylaşımı konuştu. Bu atışmaların ardından bir diğer bomba gelişme ise Hakan Sabancı cephesinden geldi.

Hakkında ayrılık iddiaları çıkan Hande Erçel, iddiaları yıkıp geçti! Hem Hakan’la olan ilişkisini güçlendirdiğini gösterdi, hem de Sabancı ailesine fiilen giriş yaptı. Üstelik müstakbel kayınbiraderi Hacı Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı ile yan yana poz vererek... Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Son dönemde magazin basınında dolaşan iddialara göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında yer aldığı sahnelerin ardından ayrılık dedikoduları çıkmıştı.

Son dönemde magazin basınında dolaşan iddialara göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında yer aldığı sahnelerin ardından ayrılık dedikoduları çıkmıştı.

Özellikle Hande’nin rol aldığı projede Barış Arduç'la aşk sahneleri çekmesinin, Sabancı ailesi içinde “müstakbel kaynana” tarafından tepkiyle karşılandığını ve bu durumun çiftin ilişkisini gerdiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Hatta Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ve Barış Arduç'la yakınlaştığı sahnelerin ardından evi terk ettiği bile söylenmiş, fakat çiftten ışık hızında bir yalanlama gelmişti.

Yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı, görkemli bir şekilde yalılarının bahçesinde doğum gününü kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı, görkemli bir şekilde yalılarının bahçesinde doğum gününü kutladı.

Geçtiğimiz hafta, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, Instagram’da gönderme dolu bir paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Kızının tam adı yerine sadece “A” harfini kullanarak sosyal medyada gündem olan olan gelin Sabancı'nın bu paylaşımına ise Arzu Hanım'dan hemen karşı paylaşım gelmişti.

Bu paylaşımın ardından, Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'nın adına vurgu yaprak 'AA' şeklindeki detayla kaynanalığını konuşturmuştu! Torununun adını tam söylemesi için gelinine göndermede bulunan Arzu Sabancı adından bahsettirirken bir darbe de diğer gelin adayından geldi!

Arzu Sabancı'nın o paylaşımının detaylarından bahsetmiştik:

İddialara göre Barış Arduç’la sevişme sahneleri yüzünden Sabancılardan veto yiyen ve müstakbel kaynanası tarafından Hakan'a uyarı geçilen Hande Erçel dün gece Hacı Sabancı'nın doğum günündeymiş!

İddialara göre Barış Arduç’la sevişme sahneleri yüzünden Sabancılardan veto yiyen ve müstakbel kaynanası tarafından Hakan'a uyarı geçilen Hande Erçel dün gece Hacı Sabancı'nın doğum günündeymiş!

Haklarında çıkan ayrılık iddialarında rağmen evlilik yolunda sağlam adımlar atan ve ilişkileri ne olursa olsun sarsılmayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel bu pozlarla gündeme oturdu.

Sabancı ailesine giren, Hakan'la yalıya giriş yapan Hande Erçel takdir toplarken müstakbel kayınbiraderi Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı ile yan yana poz verdi!

O sırada yanlarında görülmeyen tek bir isim vardı... Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Hanım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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