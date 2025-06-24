Kaynana Ortalıkta Yok: Aileye Giren Hande Erçel Müstakbel Kayınbiraderi Hacı Sabancı'nın Doğum Gününe Katıldı!
Geçtiğimiz hafta Sabancı ailesinde sular bir türlü durulmadı! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, Instagram’da kızının ismini açıkça yazmak yerine yalnızca “A” harfini kullanınca sosyal medya bu gönderme dolu paylaşımı konuştu. Bu atışmaların ardından bir diğer bomba gelişme ise Hakan Sabancı cephesinden geldi.
Hakkında ayrılık iddiaları çıkan Hande Erçel, iddiaları yıkıp geçti! Hem Hakan’la olan ilişkisini güçlendirdiğini gösterdi, hem de Sabancı ailesine fiilen giriş yaptı. Üstelik müstakbel kayınbiraderi Hacı Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı ile yan yana poz vererek... Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Son dönemde magazin basınında dolaşan iddialara göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında yer aldığı sahnelerin ardından ayrılık dedikoduları çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı, görkemli bir şekilde yalılarının bahçesinde doğum gününü kutladı.
İddialara göre Barış Arduç’la sevişme sahneleri yüzünden Sabancılardan veto yiyen ve müstakbel kaynanası tarafından Hakan'a uyarı geçilen Hande Erçel dün gece Hacı Sabancı'nın doğum günündeymiş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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