Gupse Özay Fotoğrafları Silmişti: Barış Arduç ve Hande Erçel Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Son dönemde hem ekranlarda hem de özel hayatlarında gündemden düşmeyen Barış Arduç ve Hande Erçel, başrolünü paylaştıkları Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerle adlarından sıkça söz ettiriyor. Bu sahneler, Hande Erçel’in Hakan Sabancı ile ilişkisinin zedelendiği, Barış Arduç’un ise eşi Gupse Özay ile arasının açıldığı iddialarını da beraberinde getirdi.
Gupse Özay'ın ise sosyal medyada eski fotoğrafları arşivlemesi boşanma söylentilerini alevlendirirken, Barış Arduç ve Hande Erçel haklarında çıkan iddialara son noktayı koydu. Eşini destekleyen Barış Arduç'tan boşanma iddialarına kapı gibi bir cevap geldi!
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Son zamanların en çok konuşulan ikilisi Barış Arduç ve Hande Erçel, ekranlarda birlikte boy gösterdikleri “Aşkı Hatırla” dizisiyle magazin gündeminde adeta fırtına estiriyor.
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Gupse Özay’ın Babalar Günü’nde Barış Arduç’un değil de sadece kendi babasının gününü kutlaması ve oyuncu ile paylaşım yapmaması ortalığı karıştırmıştı.
Ancak Barış Arduç, sosyal medya üzerinden Gupse Özay'lı bir paylaşım yaparak boşanma iddialarına kesin noktayı koydu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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