Gupse Özay Fotoğrafları Silmişti: Barış Arduç ve Hande Erçel Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!

Gupse Özay’ın yaratıcısı ve seslendirmeni olduğu, Netflix’te yayınlanacak olan “Gupi” adlı animasyon projesi hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden eğlenceli bir yapım olarak yayına girecek. Özay’ın bu kişisel projesi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, eşi Barış Arduç da desteğini esirgemedi. Arduç, Gupse’nin paylaştığı “Gupi” gönderisini kendi Instagram hikayesinde paylaşarak hem projeye destek verdi hem de eşiyle arasında çıkan boşanma haberlerinin ardından 'sorun yok' mesaj verdi.

Boşanma iddialarının ortasında gelen bu paylaşım, çiftin hem özel hayatta hem de kariyerlerinde birbirlerine destek olmaya devam ettiklerini kanıtladı.

Bu arada Hande Erçel de Barış Arduç ile ilgili magazinde dolaşan aşk iddialarına net bir cevap verdi. Hande Erçel, Aşkı Hatırla setinden yaptığı paylaşıma Barış Arduç'la pozunu da ekleyerek 'sadece arkadaşız' mesajının altını çizdi. İlişkilerinin dostane bir seviyede olduğunu gösteren Hande Erçel bu paylaşımıyla Hakan Sabancı ile arasının iyi olduğu mesajını da vermiş oldu. Öte yandan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birlikte tatile çıktı.