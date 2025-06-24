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Gupse Özay Fotoğrafları Silmişti: Barış Arduç ve Hande Erçel Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!

Gupse Özay Fotoğrafları Silmişti: Barış Arduç ve Hande Erçel Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.06.2025 - 19:14

Son dönemde hem ekranlarda hem de özel hayatlarında gündemden düşmeyen Barış Arduç ve Hande Erçel, başrolünü paylaştıkları Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerle adlarından sıkça söz ettiriyor. Bu sahneler, Hande Erçel’in Hakan Sabancı ile ilişkisinin zedelendiği, Barış Arduç’un ise eşi Gupse Özay ile arasının açıldığı iddialarını da beraberinde getirdi. 

Gupse Özay'ın ise sosyal medyada eski fotoğrafları arşivlemesi boşanma söylentilerini alevlendirirken, Barış Arduç ve Hande Erçel haklarında çıkan iddialara son noktayı koydu. Eşini destekleyen Barış Arduç'tan boşanma iddialarına kapı gibi bir cevap geldi!

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Son zamanların en çok konuşulan ikilisi Barış Arduç ve Hande Erçel, ekranlarda birlikte boy gösterdikleri “Aşkı Hatırla” dizisiyle magazin gündeminde adeta fırtına estiriyor.

Son zamanların en çok konuşulan ikilisi Barış Arduç ve Hande Erçel, ekranlarda birlikte boy gösterdikleri “Aşkı Hatırla” dizisiyle magazin gündeminde adeta fırtına estiriyor.

Rüzgara Bırak filminin ardından boy gösterdikleri projeler ve sahnelerdeki uyumuyla dikkat çeken Hande Erçel ve Barış Arduç şu sıralar adlarından sık sık bahsettiriyor. Birbirlerine olan elektrikleri, sadece ekranlarda değil, özel hayatlarına dair iddiaları da beraberinde getirdi. Özellikle dizideki sevişme sahneleri magazin camiasını sallarken, Hande Erçel’in Hakan Sabancı ile ayrılığına dair söylentiler de alevlenmişti.

“Birlikte çekilen sevişme sahneleri sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin bittiği” dedikoduları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar Barış ve Gupse çiftine de sıçardı.

Hakan Sabancı'nın evi terk ettiği ve Hande Erçel'in aşkını sallantıya soktuğu iddia edilen haberlerin detaylarından bahsetmiştik:

Gupse Özay’ın Babalar Günü’nde Barış Arduç’un değil de sadece kendi babasının gününü kutlaması ve oyuncu ile paylaşım yapmaması ortalığı karıştırmıştı.

Gupse Özay’ın Babalar Günü’nde Barış Arduç’un değil de sadece kendi babasının gününü kutlaması ve oyuncu ile paylaşım yapmaması ortalığı karıştırmıştı.

Gupse Özay'ın o sahnelerin ardından Barış Arduç'la gerildiği iddia edilirken, Gupse Özay’ın sosyal medya hesabından Barış Arduç’la olan fotoğraflarını kaldırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu gelişmeler, Arduç ve Özay çiftinin arasında yaşananları bir hayli merak konusu haline getirdi.

İkilinin boşanma iddialarıyla ilgili detaylardan bahsetmiştik:

Ancak Barış Arduç, sosyal medya üzerinden Gupse Özay'lı bir paylaşım yaparak boşanma iddialarına kesin noktayı koydu.

Ancak Barış Arduç, sosyal medya üzerinden Gupse Özay'lı bir paylaşım yaparak boşanma iddialarına kesin noktayı koydu.

Gupse Özay’ın yaratıcısı ve seslendirmeni olduğu, Netflix’te yayınlanacak olan “Gupi” adlı animasyon projesi hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden eğlenceli bir yapım olarak yayına girecek. Özay’ın bu kişisel projesi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, eşi Barış Arduç da desteğini esirgemedi. Arduç, Gupse’nin paylaştığı “Gupi” gönderisini kendi Instagram hikayesinde paylaşarak hem projeye destek verdi hem de eşiyle arasında çıkan boşanma haberlerinin ardından 'sorun yok' mesaj verdi.

 Boşanma iddialarının ortasında gelen bu paylaşım, çiftin hem özel hayatta hem de kariyerlerinde birbirlerine destek olmaya devam ettiklerini kanıtladı.

Bu arada Hande Erçel de Barış Arduç ile ilgili magazinde dolaşan aşk iddialarına net bir cevap verdi. Hande Erçel, Aşkı Hatırla setinden yaptığı paylaşıma Barış Arduç'la pozunu da ekleyerek 'sadece arkadaşız' mesajının altını çizdi. İlişkilerinin dostane bir seviyede olduğunu gösteren Hande Erçel bu paylaşımıyla Hakan Sabancı ile arasının iyi olduğu mesajını da vermiş oldu. Öte yandan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birlikte tatile çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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