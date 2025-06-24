Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: Kardeşinden Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek Hakkında Zehir Zemberek Sözler!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UfvsK...
Nihal Candan'ın genç yaşta anoreksiya yüzünden kaybettiği hayatı kamuoyunda büyük ses getirirken ortaya çıkan detaylar gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak, Nihal Candan'ın en küçük kardeşi Zeynep Su Candan’ın yaptığı sert açıklama olay oldu. Esra Ezmeci'nin programına konuşan Candan, ablasının eski eşi Faruk Çiçek’i hedef alarak “O adamdan nefret ediyorum, Nihal’i hayattan koparan süreci o başlattı” ifadelerini kullandı. Ablasının vefatının ardından telefonuna bakan Su Candan, Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'ten gelen mesajları görünce ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevinde geçirdiği zorlu sürecin ardından, ciddi bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza ile mücadele etmeye başlayan Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaya çıkan iddialara göre, kimileri Faruk Çiçek'in Candan'ın son isteği olmasına rağmen hastaneyi ziyaret etmediğini açıklarken kimileri de Çiçek'in kendisi ile helalleştiğini belirtmişti.
Fakat ortalık Nihal Candan'ın küçük kız kardeşi Zeynep Su Candan'ın Esra Ezmeci'nin programına konuk olarak yaptığı açıklamlarla yeniden karıştı.
Derinmagazin'in o paylaşımını şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın