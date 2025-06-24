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Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: Kardeşinden Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: Kardeşinden Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.06.2025 - 17:56

Nihal Candan'ın genç yaşta anoreksiya yüzünden kaybettiği hayatı kamuoyunda büyük ses getirirken ortaya çıkan detaylar gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak, Nihal Candan'ın en küçük kardeşi Zeynep Su Candan’ın yaptığı sert açıklama olay oldu. Esra Ezmeci'nin programına konuşan Candan, ablasının eski eşi Faruk Çiçek’i hedef alarak “O adamdan nefret ediyorum, Nihal’i hayattan koparan süreci o başlattı” ifadelerini kullandı. Ablasının vefatının ardından telefonuna bakan Su Candan, Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'ten gelen mesajları görünce ateş püskürdü.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UfvsK...
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Cezaevinde geçirdiği zorlu sürecin ardından, ciddi bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza ile mücadele etmeye başlayan Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybetti.

Cezaevinde geçirdiği zorlu sürecin ardından, ciddi bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza ile mücadele etmeye başlayan Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın ölüm sebebi olarak ağır seyreden anoreksiya gösterildi. Cezaevinden tahliyesinin ardından yaklaşık 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilmişti. Zaten zayıf olan bedeni, yeme bozukluğu nedeniyle giderek güçsüzleşti. Ailesi onun tedaviye ikna olması için uğraşsa da, Candan tedaviyi reddederek hastalığıyla savaşını kaybetti.

Vefatının ardından Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ve Zeynep Su Candan, annesi Umut Candan'ın acı feryadları gündemi sardı.

Nihal Candan'ın ise son isteğinin cezaevine girmeden bir süre önce evlendiği ve suçlu bulunduğu süreçte boşanma aşamasına girdiği Faruk Çiçek'le görüşmek olduğu ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan iddialara göre, kimileri Faruk Çiçek'in Candan'ın son isteği olmasına rağmen hastaneyi ziyaret etmediğini açıklarken kimileri de Çiçek'in kendisi ile helalleştiğini belirtmişti.

Ortaya çıkan iddialara göre, kimileri Faruk Çiçek'in Candan'ın son isteği olmasına rağmen hastaneyi ziyaret etmediğini açıklarken kimileri de Çiçek'in kendisi ile helalleştiğini belirtmişti.

Faruk Çiçek kendisine gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamayla ve hastaneden yaptığı paylaşımlarla Nihal Candanölüm döşeğinde ziyaret ettiğini dile getirmişti. “Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.” şeklinde konuşan ismin Nihal Candan'ı yoğun bakımdayken son kez gördüğü öğrenilmişti.

Detayalardan bahsetmiştik:

Fakat ortalık Nihal Candan'ın küçük kız kardeşi Zeynep Su Candan'ın Esra Ezmeci'nin programına konuk olarak yaptığı açıklamlarla yeniden karıştı.

Fakat ortalık Nihal Candan'ın küçük kız kardeşi Zeynep Su Candan'ın Esra Ezmeci'nin programına konuk olarak yaptığı açıklamlarla yeniden karıştı.

Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'le ilgili kan donduran detaylar ve iddialarda bulunan Zeynep Su Candan resmen açtı ağzını yumdu gözünü.  Mehmet Faruk Çiçek’e ait olduğunu iddia ettiği mesajları paylaşan 17 yaşındaki Su Candan 'O adamdan nefret ediyorum!' ifadelerinin ardından ablasının başına gelenleri bir bir anlattı.

“Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi” diyen Candan, 'Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış! Ablama ‘baldız baldan tatlıdır’ yazmış. Ablam telefonlarını açmıyordu, ablamı kandırdı. Ablamın ruhuyla uğraştı, nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı.” şeklinde iddialarda bulundu.

Ablası Nihal Candan'ın cezaevi sürecinde Faruk Çiçek'in keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Su Candan “Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde. Bu insanlık mı? Benim ablama neden bunu yaptı?”  ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın ölümünden sonra telefonunda ulaştıkları mesajları gören Su Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Öldükten sonra telefonunu aldık. Gördük ne yazmış biliyor musunuz? ‘Sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır, nasıl olsa onlara yazarım’ demiş! Bu nasıl bir zihniyet? Ben daha çocuğum. Ablama bunu nasıl yazar?”

Derinmagazin'in o paylaşımını şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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