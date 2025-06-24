Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: Kardeşinden Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'le ilgili kan donduran detaylar ve iddialarda bulunan Zeynep Su Candan resmen açtı ağzını yumdu gözünü. Mehmet Faruk Çiçek’e ait olduğunu iddia ettiği mesajları paylaşan 17 yaşındaki Su Candan 'O adamdan nefret ediyorum!' ifadelerinin ardından ablasının başına gelenleri bir bir anlattı.

“Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi” diyen Candan, 'Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış! Ablama ‘baldız baldan tatlıdır’ yazmış. Ablam telefonlarını açmıyordu, ablamı kandırdı. Ablamın ruhuyla uğraştı, nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı.” şeklinde iddialarda bulundu.

Ablası Nihal Candan'ın cezaevi sürecinde Faruk Çiçek'in keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Su Candan “Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde. Bu insanlık mı? Benim ablama neden bunu yaptı?” ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın ölümünden sonra telefonunda ulaştıkları mesajları gören Su Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Öldükten sonra telefonunu aldık. Gördük ne yazmış biliyor musunuz? ‘Sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır, nasıl olsa onlara yazarım’ demiş! Bu nasıl bir zihniyet? Ben daha çocuğum. Ablama bunu nasıl yazar?”