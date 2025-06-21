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Şöhret Basamaklarını Nihal Candan'la Çıkan Bahar Candan'dan Hayatını Kaybeden Ablasına En Acı Veda!

Şöhret Basamaklarını Nihal Candan'la Çıkan Bahar Candan'dan Hayatını Kaybeden Ablasına En Acı Veda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 14:09

Bir zamanlar ekranlara birlikte neşe katan, sosyal medyada renkli kişilikleriyle hafızalara kazınan Candan kardeşler acı olayla gündeme damga vurdu. Bahar Candan, anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nihal Candan’a gözyaşları içinde veda etti.

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İşte o anlar:

Hastaneye kaldırıldığında durumu kritik olan Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Bahar Candan'ın ablasına vedası yürek burktu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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