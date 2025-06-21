Çağımızın En Büyük Sağlık Sorunlarından Biri: Anoreksiya Nervoza Hastalığı ile Savaşan Ünlü İsimler

Günümüz dünyasında sağlık sorunları çeşitlilik kazanırken, ruhsal ve psikolojik rahatsızlıklar da giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan anoreksiya nevroza, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik sağlığı da derinden etkileyen tehlikeli bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Görünmez bir savaşın adı olan anoreksiya, kendini aç bırakma, beden algısı bozukluğu ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi ciddi belirtilerle kendini gösteriyor.

Ancak bu zorlu hastalıkla mücadele edenler yalnız değil! Dünya ve Türkiye’den birçok ünlü isim, yaşadıkları zorlu süreçleri açık açık paylaşıyor.