Tek İsteğiydi: Faruk Çiçek'in Boşanma Sürecinde Olduğu Nihal Candan'ı Ölüm Döşeğinde Ziyaret Ettiği Söylendi

Cezaevi süreci boyunca eşinin yanına bir kez dahi gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden sonra boşanma davası açmıştı. Nihal Candan da karşı boşanma davası açmaya karar vermiş, gerekçesini de 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' olarak sunmuştu.

Bir ev talep eden ve davasının ikinci duruşması görülen Nihal Candan, Faruk Çiçek'in maddi durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti. Faruk Çiçek ise kısa süre içerisinde boşanma aşamasında olduğu Nihal Candan cezaevindeyken başka kadınlarla görüntülenmişti.