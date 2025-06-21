Tek İsteğiydi: Faruk Çiçek'in Boşanma Sürecinde Olduğu Nihal Candan'ı Ölüm Döşeğinde Ziyaret Ettiği Söylendi
Cezaevi süreci ve boşanma davasının ardından psikolojik olarak giderek kötüye giden Nihal Candan 30 yaşında anoreksiya nervoza yüzünden hayatını kaybetti. Faruk Çiçek'le cezaevindeyken boşanma sürecine giren Nihal Candan bu ayrılığın kendisini kötü etkilediğini dile getirmişti. Ölüm döşeğinde eşi Faruk Çiçek'le görüşmek istediği söylenen Nihal Candan'ın kendisine ulaşamadığı söylenmişti. Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'ı yoğun bakımdayken ziyaret ettiği ve konuştuğu iddia edildi.
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Ekranlara yansıttığı iddialı tarzıyla tanınan Nihal Candan, hayatının son yıllarında bambaşka bir hikayeye sürüklendi.
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Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.
Pınar Kerimoğlu geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımlarda Nihal Candan'ın yoğun bakımdayken Faruk Çiçek'i görmek istediğini belirtmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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