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Tek İsteğiydi: Faruk Çiçek'in Boşanma Sürecinde Olduğu Nihal Candan'ı Ölüm Döşeğinde Ziyaret Ettiği Söylendi

Tek İsteğiydi: Faruk Çiçek'in Boşanma Sürecinde Olduğu Nihal Candan'ı Ölüm Döşeğinde Ziyaret Ettiği Söylendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 11:27

Cezaevi süreci ve boşanma davasının ardından  psikolojik olarak giderek kötüye giden Nihal Candan 30 yaşında anoreksiya nervoza yüzünden hayatını kaybetti. Faruk Çiçek'le cezaevindeyken boşanma sürecine giren Nihal Candan bu ayrılığın kendisini kötü etkilediğini dile getirmişti. Ölüm döşeğinde eşi Faruk Çiçek'le görüşmek istediği söylenen Nihal Candan'ın kendisine ulaşamadığı söylenmişti. Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'ı yoğun bakımdayken ziyaret ettiği ve konuştuğu iddia edildi.

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Ekranlara yansıttığı iddialı tarzıyla tanınan Nihal Candan, hayatının son yıllarında bambaşka bir hikayeye sürüklendi.

Ekranlara yansıttığı iddialı tarzıyla tanınan Nihal Candan, hayatının son yıllarında bambaşka bir hikayeye sürüklendi.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan hakkında peş peşe tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'le Temmuz ayında başlayan evliliği, hayal kırıklığı ile noktalanmıştı.

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.

Cezaevi süreci boyunca eşinin yanına bir kez dahi gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden sonra boşanma davası açmıştı. Nihal Candan da karşı boşanma davası açmaya karar vermiş, gerekçesini de 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' olarak sunmuştu. 

Bir ev talep eden ve davasının ikinci duruşması görülen Nihal Candan, Faruk Çiçek'in maddi durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti. Faruk Çiçek ise kısa süre içerisinde boşanma aşamasında olduğu Nihal Candan cezaevindeyken başka kadınlarla görüntülenmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Pınar Kerimoğlu geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımlarda Nihal Candan'ın yoğun bakımdayken Faruk Çiçek'i görmek istediğini belirtmişti.

Pınar Kerimoğlu geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımlarda Nihal Candan'ın yoğun bakımdayken Faruk Çiçek'i görmek istediğini belirtmişti.

Nihal Candan 21 Haziran gecesi 23 kiloya düştüğü hastanede yoğun bakımdayken tüm çabalara rağmen kurtulamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'ın Kerimoğlu'ndan Faruk Çiçek'le konuşmasını ve hastaneye getirmesini istediği öğrenilirken Kerimoğlu, Çiçek'i tanımadığını dile getirmişti. Ardından da Sıla Doğu'nun Çiçek'i aradığı fakat ulaşamadığı ortaya çıkmıştı. 

Gazeteci Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre, Faruk Çiçek'in ölüm döşeğindeki Nihal Candan'ı ziyaret ettiği iddia edildi.

'Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'le dün konuştum ve sağ olsun konuştuktan sonra gece Nihal Candan'ı hastaneye ziyarete gitti. Hem yoğun bakımda olan Nihal'i gördü hem de doktoruyla görüştü. Ayrıca şu sözleri söyledi: 'Nihal güçlü kızdır. Eminim kurtulacak, benim orada olduğumu hissetti.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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