Sinan Engin'in Kızı Evleniyor: Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlayda Alişan Müstakbel Görümcesiyle Bir Araya Geldi

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan aşkı magazin dünyasının en çok konuşulan, ama en sade yaşanan ilişkilerinden biri. İlişkileri uzun süre sessiz sedasız ilerlese de, artık gizlisi saklısı kalmadı! Çift, sosyal medyada birlikte paylaşımlarda bulunmasa da yakın çevrelerinin doğruladığı bu aşk, özellikle aileyle olan uyum sayesinde iyice ciddiye binmiş durumda. Daha önce Ezgi Eyüboğlu ve Miray Daner gibi isimlerle gündeme gelen Oğulcan Engin, kalbini kaptırdığı İlayda Alişan’la düğünde görüldü.

İlayda'nın duru güzelliği, samimi tavırları ve Engin ailesiyle kurduğu sıcak bağ, 'acaba evlilik mi geliyor?' sorularını da beraberinde getirirken düğünden kareler gündem oldu!