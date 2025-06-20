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Sinan Engin'in Kızı Evleniyor: Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlayda Alişan Müstakbel Görümcesiyle Bir Araya Geldi

Sinan Engin'in Kızı Evleniyor: Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlayda Alişan Müstakbel Görümcesiyle Bir Araya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 23:37

Futbol dünyasının tanınan ismi Sinan Engin, bu kez saha kenarından değil, kız babası olarak gündemde! Kızı Elif Engin, iş dünyasının güçlü isimlerinden Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştiriyor. Düğüne katılan İlayda Alişan'ın müstakbel görümcesiyle yakınlığı dikkat çekerken, Elif Engin'in karnı da dikkatli gözlerden kaçmadı. Akıllara 'hamile mi?' soruları geldi!

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Hem Beşiktaş formasıyla zamanında sahalarda ter döken, hem de yıllarca ekranlarda yorumlarıyla gündem yaratan Sinan Engin kızının düğünüyle gündemde.

Hem Beşiktaş formasıyla zamanında sahalarda ter döken, hem de yıllarca ekranlarda yorumlarıyla gündem yaratan Sinan Engin kızının düğünüyle gündemde.

Çorum’da düzenlenen ve adeta yıldızlar geçidine dönüşen düğün, hem görkemiyle hem de müzik şöleniyle hafızalara kazındı. Sibel Can ve Edis’in sahne aldığı gece, iş ve spor camiasını bir araya getirdi.

Oğulcan’ın kalbini çalan İlayda Alişan da Engin ailesini bu güzel günde yalnız bırakmadı.

Oğulcan’ın kalbini çalan İlayda Alişan da Engin ailesini bu güzel günde yalnız bırakmadı.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan aşkı magazin dünyasının en çok konuşulan, ama en sade yaşanan ilişkilerinden biri. İlişkileri uzun süre sessiz sedasız ilerlese de, artık gizlisi saklısı kalmadı! Çift, sosyal medyada birlikte paylaşımlarda bulunmasa da yakın çevrelerinin doğruladığı bu aşk, özellikle aileyle olan uyum sayesinde iyice ciddiye binmiş durumda. Daha önce Ezgi Eyüboğlu ve Miray Daner gibi isimlerle gündeme gelen Oğulcan Engin, kalbini kaptırdığı İlayda Alişan’la düğünde görüldü.

İlayda'nın duru güzelliği, samimi tavırları ve Engin ailesiyle kurduğu sıcak bağ, 'acaba evlilik mi geliyor?' sorularını da beraberinde getirirken düğünden kareler gündem oldu!

Zarifliğiyle göz kamaştıran İlayda Alişan, düğün boyunca hem Elif Engin'le yakınlığıyla hem de Engin ailesiyle iç içe kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

Zarifliğiyle göz kamaştıran İlayda Alişan, düğün boyunca hem Elif Engin'le yakınlığıyla hem de Engin ailesiyle iç içe kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

Gelin Elif Engin, damat Ahmet Emin Ahlatcı, Oğulcan Engin ve İlayda Alişan yan yana poz verdi. Ahlatcı Holding’in göz alıcı bahçesinde düzenlenen düğünden kareler hem spor camiasına hem de magazin dünyasına damga vurdu.

Oğulcan Engin'in sevgilisi İlayda Alişan'ın müstakbel görümcesiyle pozları dikkat çekti.

Gelinliğindeki kurdele detayıyla dikkat çeken Elif Engin'in karnındaki şişlik hamile olabileceği müjdesini akıllara getirdi!

Gelinliğindeki kurdele detayıyla dikkat çeken Elif Engin'in karnındaki şişlik hamile olabileceği müjdesini akıllara getirdi!

Çiftimizin keyfi çok yerinde bebek de yoldaysa ne mutlu onlara! 🧿

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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