Sinan Engin'in Kızı Evleniyor: Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlayda Alişan Müstakbel Görümcesiyle Bir Araya Geldi
Futbol dünyasının tanınan ismi Sinan Engin, bu kez saha kenarından değil, kız babası olarak gündemde! Kızı Elif Engin, iş dünyasının güçlü isimlerinden Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştiriyor. Düğüne katılan İlayda Alişan'ın müstakbel görümcesiyle yakınlığı dikkat çekerken, Elif Engin'in karnı da dikkatli gözlerden kaçmadı. Akıllara 'hamile mi?' soruları geldi!
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Hem Beşiktaş formasıyla zamanında sahalarda ter döken, hem de yıllarca ekranlarda yorumlarıyla gündem yaratan Sinan Engin kızının düğünüyle gündemde.
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Oğulcan’ın kalbini çalan İlayda Alişan da Engin ailesini bu güzel günde yalnız bırakmadı.
Zarifliğiyle göz kamaştıran İlayda Alişan, düğün boyunca hem Elif Engin'le yakınlığıyla hem de Engin ailesiyle iç içe kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti.
Gelinliğindeki kurdele detayıyla dikkat çeken Elif Engin'in karnındaki şişlik hamile olabileceği müjdesini akıllara getirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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