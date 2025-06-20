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Ece Dizdar ve Serdar Orçin Evlendi: İlk Danslarındaki Sürpriz Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Ece Dizdar ve Serdar Orçin Evlendi: İlk Danslarındaki Sürpriz Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 22:22

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşanan bir aşk, bugün mutlu sonla taçlandı! Başarılı oyuncular Ece Dizdar ve Serdar Orçin, 5 yıllık ilişkilerinin ardından İstanbul’da romantik bir törenle evlendi. İkilinin sade düğünü, hem zarif detayları hem de enerjik anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Törenin en çok konuşulan anıysa hiç şüphesiz ilk danslarıydı!

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Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in ilişkisi, magazin dünyasının göz önünde olmayan ama bir o kadar da sağlam birlikteliklerinden biri olarak biliniyor.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in ilişkisi, magazin dünyasının göz önünde olmayan ama bir o kadar da sağlam birlikteliklerinden biri olarak biliniyor.

Ece Dizdar, “Yasak Elma”, “Gizli Saklı” ve “İstanbullu Gelin” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini kazanan, güçlü duruşu ve zarif oyunculuğuyla öne çıkan bir isim. Serdar Orçin ise “Gülbeyaz”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve birçok prestijli tiyatro oyununda gösterdiği performanslarla uzun soluklu bir kariyere sahip.

Benzer dönemlerde sahne tozunu yutmuş, oyunculuklarını ustalıkla konuşturmuş bu iki isim, sektörde yolları kesişmese de kalpleri kesişen nadir çiftlerden biri oldu.

Biri tiyatronun zarif ve güçlü sesi, diğeri ekranların usta oyuncusu… Ece Dizdar ve Serdar Orçin, tam 5 yıl boyunca gözlerden uzak ama kalpten yürüttükleri ilişkilerini romantik bir düğünle taçlandırdı!

Biri tiyatronun zarif ve güçlü sesi, diğeri ekranların usta oyuncusu… Ece Dizdar ve Serdar Orçin, tam 5 yıl boyunca gözlerden uzak ama kalpten yürüttükleri ilişkilerini romantik bir düğünle taçlandırdı!

Bugün magazin dünyasında romantik bir sayfa daha açıldı! Uzun süredir birlikte olan başarılı oyuncular Ece Dizdar ve Serdar Orçin, 20 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenen sade ama son derece duygusal bir törenle dünyaevine girdi. Beş yıllık ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, evlilik kararını sessizce aldı ama mutluluklarını paylaşmaktan çekinmedi. Sahil kenarında, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törende Ece Dizdar’ın zarif gelinliği göz kamaştırırken, Serdar Orçin’in sade şıklığı da dikkat çekti.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in düğününde romantizm ve eğlence adeta iç içe geçti! Törenin en çok konuşulan anı ise çiftin ilk dansı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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