Ece Dizdar ve Serdar Orçin Evlendi: İlk Danslarındaki Sürpriz Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Topladı!

Ece Dizdar, “Yasak Elma”, “Gizli Saklı” ve “İstanbullu Gelin” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini kazanan, güçlü duruşu ve zarif oyunculuğuyla öne çıkan bir isim. Serdar Orçin ise “Gülbeyaz”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve birçok prestijli tiyatro oyununda gösterdiği performanslarla uzun soluklu bir kariyere sahip.

Benzer dönemlerde sahne tozunu yutmuş, oyunculuklarını ustalıkla konuşturmuş bu iki isim, sektörde yolları kesişmese de kalpleri kesişen nadir çiftlerden biri oldu.