Ece Dizdar ve Serdar Orçin Evlendi: İlk Danslarındaki Sürpriz Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Topladı!
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşanan bir aşk, bugün mutlu sonla taçlandı! Başarılı oyuncular Ece Dizdar ve Serdar Orçin, 5 yıllık ilişkilerinin ardından İstanbul’da romantik bir törenle evlendi. İkilinin sade düğünü, hem zarif detayları hem de enerjik anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Törenin en çok konuşulan anıysa hiç şüphesiz ilk danslarıydı!
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Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in ilişkisi, magazin dünyasının göz önünde olmayan ama bir o kadar da sağlam birlikteliklerinden biri olarak biliniyor.
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Biri tiyatronun zarif ve güçlü sesi, diğeri ekranların usta oyuncusu… Ece Dizdar ve Serdar Orçin, tam 5 yıl boyunca gözlerden uzak ama kalpten yürüttükleri ilişkilerini romantik bir düğünle taçlandırdı!
Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in düğününde romantizm ve eğlence adeta iç içe geçti! Törenin en çok konuşulan anı ise çiftin ilk dansı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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