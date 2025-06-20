Tam Alışmıştık: Farah Zeynep Abdullah Uzun Süredir Platin Kullandığı Saçlarında İmaj Değişikliğine Gitti
Farah Zeynep Abdullah, projeleri ve oyunculuğunun yanı sıra açıklamaları, tepkileri ve açık sözlülüğüyle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz bir isim olmayı sürdürüyor. Genç yaşta atıldığı kariyerinde birçok başarılı işte yer alan Farah Zeynep Abdullah canlandırdığı karakterlerin çeşitliliğiyle göz doldurmayı da sürdürüyor.
Uzun süredir platin sarı saçlarına alıştığımız Farah Zeynep Abdullah imaj değişikliğine giderek saçlarını koyulttu! Gelin oyuncunun yeni imajına birlikte bakalım...
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“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle oyunculuğunu ekran başındaki zileyicilere kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, yıldızını giderek parlatan isimlerden biri oldu.
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Ama onun yıldızı sadece ekranlarda parlamadı. Farah Zeynep Abdullah, özellikle sosyal medyadaki çıkışları ve açık sözlülüğüyle de gündemden hiç düşmedi.
2022 senesinden beri platin ve sarı tonlarına hakim saçlarıyla görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah uzun yılların ardından şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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