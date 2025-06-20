Tam Alışmıştık: Farah Zeynep Abdullah Uzun Süredir Platin Kullandığı Saçlarında İmaj Değişikliğine Gitti

Kadına şiddet, hayvan hakları, çevre gibi konularda yaptığı paylaşımlarla büyük destek toplasa da zaman zaman bu çıkışları başına dert de açtı. Kariyerinde cesur karakterleri seçmesiyle tanınan Farah Zeynep Abdullah, özel hayatındaki net tavırları ve susmayan sesiyle Türkiye magazin dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Farklı dönemlerde, birbirinden zıt karakterlere hayat veren Farah Zeynep Abdullah, rol gereği sık sık imaj değişikliğine giderek hem fiziksel değişimini hem de oyunculuk becerilerini gözler önüne seriyor.