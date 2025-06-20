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Tam Alışmıştık: Farah Zeynep Abdullah Uzun Süredir Platin Kullandığı Saçlarında İmaj Değişikliğine Gitti

Tam Alışmıştık: Farah Zeynep Abdullah Uzun Süredir Platin Kullandığı Saçlarında İmaj Değişikliğine Gitti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 17:50

Farah Zeynep Abdullah, projeleri ve oyunculuğunun yanı sıra açıklamaları, tepkileri ve açık sözlülüğüyle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz bir isim olmayı sürdürüyor. Genç yaşta atıldığı kariyerinde birçok başarılı işte yer alan Farah Zeynep Abdullah canlandırdığı karakterlerin çeşitliliğiyle göz doldurmayı da sürdürüyor.

Uzun süredir platin sarı saçlarına alıştığımız Farah Zeynep Abdullah imaj değişikliğine giderek saçlarını koyulttu! Gelin oyuncunun yeni imajına birlikte bakalım...

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“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle oyunculuğunu ekran başındaki zileyicilere kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, yıldızını giderek parlatan isimlerden biri oldu.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle oyunculuğunu ekran başındaki zileyicilere kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, yıldızını giderek parlatan isimlerden biri oldu.

Onu ilk kez 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin rolüyle tanıdık. Ardından Kelebeğin RüyasıBi Küçük Eylül MeselesiUnutursam Fısılda gibi sinema filmleriyle beyazperdede parladı. Masumlar Apartmanı ile milyonları ekran başına kilitleyen Farah, son olarak büyük ses getiren Bergen ve Bihter filmlerindeki başarılı oyunculuyla alkış topladı.

Ama onun yıldızı sadece ekranlarda parlamadı. Farah Zeynep Abdullah, özellikle sosyal medyadaki çıkışları ve açık sözlülüğüyle de gündemden hiç düşmedi.

Ama onun yıldızı sadece ekranlarda parlamadı. Farah Zeynep Abdullah, özellikle sosyal medyadaki çıkışları ve açık sözlülüğüyle de gündemden hiç düşmedi.

Kadına şiddet, hayvan hakları, çevre gibi konularda yaptığı paylaşımlarla büyük destek toplasa da zaman zaman bu çıkışları başına dert de açtı. Kariyerinde cesur karakterleri seçmesiyle tanınan Farah Zeynep Abdullah, özel hayatındaki net tavırları ve susmayan sesiyle Türkiye magazin dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Farklı dönemlerde, birbirinden zıt karakterlere hayat veren Farah Zeynep Abdullah, rol gereği sık sık imaj değişikliğine giderek hem fiziksel değişimini hem de oyunculuk becerilerini gözler önüne seriyor.

2022 senesinden beri platin ve sarı tonlarına hakim saçlarıyla görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah uzun yılların ardından şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti.

2022 senesinden beri platin ve sarı tonlarına hakim saçlarıyla görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah uzun yılların ardından şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti.

Bergen’deki sarışın, güçlü duruşundan Bihter’deki kül sarısı saçlarına, Masumlar Apartmanı’ndaki platin tonlarına kadar sarının pek çok farklı tonunu deneyen Farah Zeynep Abdullah, saçlarını yeniden değiştirerek yaza bambaşka bir imajla giriş yaptı! Uzun yıllar açık tonları tercih eden oyuncu, saçlarını koyultarak takipçilerini şaşırttı!

Peki sizce bu imaj değişikliği yeni bir karakterin habercisi mi, yeni imajını Farah Zeynep Abdullah'a yakıştıdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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