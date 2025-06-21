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30 Yaşındaki Kızı Nihal Candan'ı Son Yolculuğuna Uğurlayan Umut Candan'ın Acı Feryadı Yürekleri Dağladı

30 Yaşındaki Kızı Nihal Candan'ı Son Yolculuğuna Uğurlayan Umut Candan'ın Acı Feryadı Yürekleri Dağladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 12:55

Geçtiğimiz gece anoreksiya nevroze ile olan savaşa yenik düşen Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybetti. Annesi Umut Candan'ın kızını son yolculuğuna uğurlarkenki feryadı yürek dağladı.

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İşte o anlar:

Candan kardeşlerin en küçüğü cenazede ablasının tabutuna sarıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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