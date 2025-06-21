Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldız ismi Zehra Güneş ve Melissa Vargas, yalnızca oyunlarıyla değil, birbirleriyle olan yakınlıkları ve güçlü arkadaşlıklarıyla da örnek oluyorlar. Milli takım kamp süreçlerinde ve turnuva dışında birlikte vakit geçiren ikili, takım içindeki uyumun ve pozitif enerjinin başlıca temsilcilerinden.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, 20 Haziran 2025 tarihinde oynanan Kanada-Türkiye maçında sahada yer aldı. Bu maçta Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki altıncı galibiyetini elde etti.