Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldız oyuncusu Melissa Vargas ve Zehra Güneş, hem sahada gösterdikleri performansla hem de aralarındaki güçlü dostlukla dikkat çekiyor.
Son olarak Melissa Vargas’ın boynuna yaptırdığı güneş figürlü dövme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Filenin Sultanları'nın yıldızları Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, aralarındaki samimi bağla da gündemden düşmüyor.
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Melissa Vargas'ın dikkat çekici güneş dövmesi sosyal medyada damga vurdu. Ardından paylaşılan videoda Zehra Güneş'in de orada olduğu ortaya çıktı!
Ancak işin asıl dikkat çeken kısmı daha sonra ortaya çıktı: Zehra Güneş’in de aynı güneş dövmesini taşıdığı fark edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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