onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!

Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 17:31

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldız oyuncusu Melissa Vargas ve Zehra Güneş, hem sahada gösterdikleri performansla hem de aralarındaki güçlü dostlukla dikkat çekiyor. 

Son olarak Melissa Vargas’ın boynuna yaptırdığı güneş figürlü dövme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları'nın yıldızları Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, aralarındaki samimi bağla da gündemden düşmüyor.

Filenin Sultanları'nın yıldızları Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, aralarındaki samimi bağla da gündemden düşmüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldız ismi Zehra Güneş ve Melissa Vargas, yalnızca oyunlarıyla değil, birbirleriyle olan yakınlıkları ve güçlü arkadaşlıklarıyla da örnek oluyorlar. Milli takım kamp süreçlerinde ve turnuva dışında birlikte vakit geçiren ikili, takım içindeki uyumun ve pozitif enerjinin başlıca temsilcilerinden.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, 20 Haziran 2025 tarihinde oynanan Kanada-Türkiye maçında sahada yer aldı. Bu maçta Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki altıncı galibiyetini elde etti.

Melissa Vargas'ın dikkat çekici güneş dövmesi sosyal medyada damga vurdu. Ardından paylaşılan videoda Zehra Güneş'in de orada olduğu ortaya çıktı!

Ancak işin asıl dikkat çeken kısmı daha sonra ortaya çıktı: Zehra Güneş’in de aynı güneş dövmesini taşıdığı fark edildi.

Ancak işin asıl dikkat çeken kısmı daha sonra ortaya çıktı: Zehra Güneş’in de aynı güneş dövmesini taşıdığı fark edildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 20 Haziran 2025 tarihinde VNL İstanbul etabında karşılaştığı Kanada’yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan milliler, setleri 25-16, 25-18 ve 26-24’lük skorlarla alarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Maçın yıldızlarından Melissa Vargas, 20 sayıyla ön plana çıkarken, Ebrar Karakurt da 11 sayılık katkısıyla galibiyete önemli bir imza attı.

Şimdi gözler 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak Güney Kore maçında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın