Güneşin Kızları Dizisindeki Karakterinin İsmi: Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş Oğlunun Adını Duyurdu!
Geçtiğimiz sene yaz ayında Zeynep Mayruk'la dünyaevine giren Teşkilat dizisinin oyuncularından, Tolga Sarıtaş baba olmak için gün sayıyor. Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş geçtiğimiz dakikalarda oğlunun adını hayranlarına paylaştığı bir kareyle duyurdu. Oyuncu, Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı ve kariyerinde önemli bir yere sahip olan karakterle aynı ismi oğluna verdi.
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Türk televizyonlarının yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Tolga Sarıtaş, kariyerine adım attığı günden bu yana her rolüyle adından söz ettirmeyi başardı.
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Magazin dünyasında da oldukça ilgi gören Tolga Sarıtaş’ın özel hayatı da yakından takip ediliyor.
Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk'la çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarda oğlunun adını da açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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