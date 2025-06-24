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Güneşin Kızları Dizisindeki Karakterinin İsmi: Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş Oğlunun Adını Duyurdu!

Güneşin Kızları Dizisindeki Karakterinin İsmi: Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş Oğlunun Adını Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.06.2025 - 22:38

Geçtiğimiz sene yaz ayında Zeynep Mayruk'la dünyaevine giren Teşkilat dizisinin oyuncularından, Tolga Sarıtaş baba olmak için gün sayıyor. Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş geçtiğimiz dakikalarda oğlunun adını hayranlarına paylaştığı bir kareyle duyurdu. Oyuncu, Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı ve kariyerinde önemli bir yere sahip olan karakterle aynı ismi oğluna verdi.

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Türk televizyonlarının yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Tolga Sarıtaş, kariyerine adım attığı günden bu yana her rolüyle adından söz ettirmeyi başardı.

Türk televizyonlarının yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Tolga Sarıtaş, kariyerine adım attığı günden bu yana her rolüyle adından söz ettirmeyi başardı.

Oyunculuğa genç yaşta başlayan Sarıtaş, özellikle Güneşin Kızları dizisindeki Ali karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu dizide, ünlü oyuncu Hande Erçel ile beraber rol aldı ve ikilinin uyumu izleyicilerin kalbini çaldı.

Tolga Sarıtaş’ın televizyon macerası aslında Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir sıçrama yaptı. Ali karakterine hayat veren Sarıtaş, dizideki performansıyla kariyer basamaklarını hızla tırmandı. O dönem genç kızların gözdesi haline gelen Sarıtaş, rol arkadaşı Hande Erçel ile yakaladığı uyum sayesinde de dikkatleri üstüne çekti.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde başrolü canlandıran Tolga Sarıtaş adından ekranlarda ve özek hayatıyla bahsettirmeye devam ediyor.

Magazin dünyasında da oldukça ilgi gören Tolga Sarıtaş’ın özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Magazin dünyasında da oldukça ilgi gören Tolga Sarıtaş’ın özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile 2024 senesinin Haziran ayında hayatını birleştirdi. Çiftin mutlulukları, bebek haberleriyle taçlandı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin bebek müjdesi magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yakın çevresine sızan haberlere göre, çiftin bir erkek çocuk beklediği ortaya çıkmıştı. Hatta ikilinin bebek odası için harcadığı tutar bir süre önce manşetlere damga vurmuştu.

Detaylardan bahsettik:

Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk'la çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarda oğlunun adını da açıkladı.

Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk'la çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarda oğlunun adını da açıkladı.

Çocuğuna Güneşin Kızları'nda canlandırdığı karakteriyle aynı ismi koyan Tolga Sarıtaş oğluna Ali ismini vereceğini bu kareyle duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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