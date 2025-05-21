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Bebek Heyecanını Abartan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Oğulları İçin Ayırdığı Dekorasyon Bütçesi Şoke Etti

Bebek Heyecanını Abartan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Oğulları İçin Ayırdığı Dekorasyon Bütçesi Şoke Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 11:24

Geçtiğimiz yaz modacı Zeynep Mayruk'la evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş şimdilerde adından TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi ile bahsettiriyor. Son olarak bebek haberleriyle gündeme gelen Tolga Sarıtaş'ın oğlu olacağı ortaya çıkmıştı.

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, bir süredir bebek telaşında olan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın oğullarının odası ve ev dekorasyonu için ayırdığı bütçe gündeme oturdu.

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/life/evde-be...
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirmiş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirmiş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinde canlandırdığı Altay karakteri ile adından bahsettirmeye devam ediyor.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

'İkimiz de ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız, sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah.' açıklamasında bulunan çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

Bebek müjdesinin detaylarından bahsetmiştik:

Akşam'dan Recep Aslan'ın yer alan habere göre, ünlü çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken evlerini de bebek telaşı sarmış.

Akşam'dan Recep Aslan'ın yer alan habere göre, ünlü çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken evlerini de bebek telaşı sarmış.

Bebek heyecanı yaşayan çiftin Zekeriyaköy'deki lüks villalarında bebek odası hazırlığına başladığı ve ev dekorasyonu için bu süreçte yaklaşık 1 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk her detayını ayrı düşündüğü bebek odası için kesenin ağzını açmış!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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