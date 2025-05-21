Bebek Heyecanını Abartan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Oğulları İçin Ayırdığı Dekorasyon Bütçesi Şoke Etti
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/life/evde-be...
Geçtiğimiz yaz modacı Zeynep Mayruk'la evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş şimdilerde adından TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi ile bahsettiriyor. Son olarak bebek haberleriyle gündeme gelen Tolga Sarıtaş'ın oğlu olacağı ortaya çıkmıştı.
Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, bir süredir bebek telaşında olan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın oğullarının odası ve ev dekorasyonu için ayırdığı bütçe gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirmiş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.
Akşam'dan Recep Aslan'ın yer alan habere göre, ünlü çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken evlerini de bebek telaşı sarmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın