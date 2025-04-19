Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş Baba Oluyor: Zeynep Mayruk’la Dünyaevine Giren Oyuncudan Bebek Müjdesi!
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Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakterine hayat veriyor.
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Geçtiğimiz haziran ayında uzun senelerdir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk'la evlenen, Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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