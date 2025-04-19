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Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş Baba Oluyor: Zeynep Mayruk’la Dünyaevine Giren Oyuncudan Bebek Müjdesi!

Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş Baba Oluyor: Zeynep Mayruk’la Dünyaevine Giren Oyuncudan Bebek Müjdesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 16:48

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenildi. Şimdilerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan ve Altay karakterine can veren Tolga Sarıtaş'ın ve eşi Zeynep Mayruk'un ilk çocuklarını kucaklarına alacakları öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakterine hayat veriyor.

Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakterine hayat veriyor.

Daha önce Güneşin Kızları, Söz, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda yer alan Tolga Sarıtaş son zamanlarda, rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasına sessiz kalmasıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haziran ayında uzun senelerdir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk'la evlenen, Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz haziran ayında uzun senelerdir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk'la evlenen, Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenildi.

Tolga Sarıtaş, Kasım 2024'te verdiği bir röportajda, 'Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet' ifadelerini kullanmıştı. Ocak ayında Zeynep Mayruk'un hazırladığı koleksiyonda bol kıyafetler tercih etmesi, hamilelik söylentilerini beraberinde getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sonunda bu söylentiler doğrulandı ve çiftin bebek beklediği haberi netlik kazandı.​

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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