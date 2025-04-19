Karsu Dönmez ve Hollandalı Eşi Mike Bebeklerine Kavuştu: Oğlunun Adını Kareleriyle Birlikte Açıkladı!
2022 senesinin Ekim ayında evlenme teklifi alan ardından geçtiğimiz yaz rüya gibi bir düğünle evlenen Karsu Dönmez, düğünden 3 ay sonra hamilelik haberini duyurmuştu.
Karnı burnunda şekilde de olsa sahnelerden inmeyen Karsu'nun oğlu olacağı öğrenilmişti. Bebeğin ne zaman geleceği merak edilirken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından oğlu ile karelerini paylaşarak anne olduğunu duyurdu. Oğlunun adını da açıklayan isim bebeğini 11 Nisan günü kucağına aldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama yaklaşık iki yıl süren düğün hazırlıklarının ardından Temmuz 2024’te sade ve romantik bir törenle hayatlarını birleştirdiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamileliğinin son anlarına kadar sahnelerden inmeyen Karsu'nun bebeğini ne zaman kucağına alacağı merak edilirken beklenen paylaşım geldi.
Karsu Dönmez oğlunu 11 Nisan günü kucağına aldığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın