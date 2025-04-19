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Karsu Dönmez ve Hollandalı Eşi Mike Bebeklerine Kavuştu: Oğlunun Adını Kareleriyle Birlikte Açıkladı!

Karsu Dönmez ve Hollandalı Eşi Mike Bebeklerine Kavuştu: Oğlunun Adını Kareleriyle Birlikte Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 11:23

2022 senesinin Ekim ayında evlenme teklifi alan ardından geçtiğimiz yaz rüya gibi bir düğünle evlenen Karsu Dönmez, düğünden 3 ay sonra hamilelik haberini duyurmuştu.

Karnı burnunda şekilde de olsa sahnelerden inmeyen Karsu'nun oğlu olacağı öğrenilmişti. Bebeğin ne zaman geleceği merak edilirken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından oğlu ile karelerini paylaşarak anne olduğunu duyurdu. Oğlunun adını da açıklayan isim bebeğini 11 Nisan günü kucağına aldığını açıkladı.

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Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama yaklaşık iki yıl süren düğün hazırlıklarının ardından Temmuz 2024’te sade ve romantik bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama yaklaşık iki yıl süren düğün hazırlıklarının ardından Temmuz 2024’te sade ve romantik bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Muhteşem sesi, yetenekleri ve samimi tavırlarıyla adından bahsettiren Karsu Dönmez geçtiğimiz sene gerçekleşen düğünüyle bir kez daha görenleri kendine hayran bırakmıştı.

Masallardan fırlama düğünüyle ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel şarkıcıdan kısa süre sonra da müjdeli haberi almıştık.

Hamileliğinin son anlarına kadar sahnelerden inmeyen Karsu'nun bebeğini ne zaman kucağına alacağı merak edilirken beklenen paylaşım geldi.

Hamileliğinin son anlarına kadar sahnelerden inmeyen Karsu'nun bebeğini ne zaman kucağına alacağı merak edilirken beklenen paylaşım geldi.

Oğlu olacağını bir yarışta açtığı pankartla duyuran Karsu bebeğiyle ilk karelerini paylaştı. Şarkıcı oğlunun adının 'Blues Dönmez Schrama' olduğunu duyurdu.

Karsu Dönmez oğlunu 11 Nisan günü kucağına aldığını açıkladı.

Karsu Dönmez oğlunu 11 Nisan günü kucağına aldığını açıkladı.

'Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama 🩵 Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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