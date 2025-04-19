onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evleri Ayıran Çift Ayrı Düştü! Anıl Altan'dan Bomba Hamle: Pelin Akil'i Doğum Gününde Yalnız Bıraktı!

Evleri Ayıran Çift Ayrı Düştü! Anıl Altan'dan Bomba Hamle: Pelin Akil'i Doğum Gününde Yalnız Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 10:49

Anıl Altan ve Pelin Akil’in son dönemde boşanma iddiaları gündeme gelirken, çiftin doğum günü kutlamasında ayrı yerlerde olmaları dikkat çekti. Pelin Akil, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla geçirirken, Anıl Altan sosyal medya paylaşımlarında yer almadı. Bu durum, ikilinin ilişkisiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. 

Ayrı yaşamaya başladıkları ve aralarındaki gerginliğin boyutlarının merak edildiği bu dönemde, çiftin sessizliğini koruması da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir zamanların en sevilen çiftlerinden biri olarak görülen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016’da evlenmiş, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.

Bir zamanların en sevilen çiftlerinden biri olarak görülen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016’da evlenmiş, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.

Sosyal medyada verdikleri pozlarla, verdikleri röportajlarla ve birlikte yürüttükleri projelerle adeta örnek çift ilan edilmişlerdi. Ancak son zamanlarda ikilinin ilişkisiyle ilgili söylentiler magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Her şey, çiftin sosyal medya paylaşımlarında birlikte görünmemesiyle başladı.

Birlikte etkinliklere katılmamaları, doğrudan açıklama yapmamaları ve gözlerden uzak bir profil çizmeleri, ayrılık iddialarını körükledi. Bu sessizlik, “Boşanıyorlar mı?” sorularını gündeme taşıdı.

Birlikte etkinliklere katılmamaları, doğrudan açıklama yapmamaları ve gözlerden uzak bir profil çizmeleri, ayrılık iddialarını körükledi. Bu sessizlik, “Boşanıyorlar mı?” sorularını gündeme taşıdı.

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pelin Akil, çocuklarının yanında bu tür sorulara cevap vermek istemediğini söyleyerek kaçamak bir yanıt verdi. Anıl Altan ise “Biz çocukların yanında böyle konuları konuşmuyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik” açıklamasıyla durumu yumuşatmaya çalıştı. Hatta “Problemleri aştınız diyebilir miyiz?” sorusuna “Diyebiliriz, aynen” yanıtı vererek, ilişkiye dair net bir ayrılık olmadığını ima etmişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce evlerini ayırdığını ve asıl boşanma sebebinin "tahammülsüzlük" olduğunu öne sürmüştü:

Pelin Akil'in doğum günü geldiğinde, herkes Anıl Altan'dan gelecek kutlama mesajını bekliyordu.

Pelin Akil'in doğum günü geldiğinde, herkes Anıl Altan'dan gelecek kutlama mesajını bekliyordu.

Ancak bu yıl doğum gününde herhangi bir paylaşımda bulunmaması, birlikte görüntü vermemeleri ve kutlamanın ayrı ayrı geçirilmesi, “Ayrılıklar artık kesinleşti mi?” sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, bu detayları gözden kaçırmadı ve ilişkideki mesafenin artık iyiden iyiye hissedildiğini öne sürdü.

Resmî bir boşanma açıklaması hala gelmiş değil. Ancak hem medyada çıkan haberler, hem de çiftin davranışları ve sosyal medyadaki sessizlikleri, bu aşkın eskisi kadar güçlü olmadığına işaret ediyor. Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ilişkisi nereye evrilir bilinmez ama yaşananlar, ortaya atılan iddiaları kuvvetlendiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın