Evleri Ayıran Çift Ayrı Düştü! Anıl Altan'dan Bomba Hamle: Pelin Akil'i Doğum Gününde Yalnız Bıraktı!

Ancak bu yıl doğum gününde herhangi bir paylaşımda bulunmaması, birlikte görüntü vermemeleri ve kutlamanın ayrı ayrı geçirilmesi, “Ayrılıklar artık kesinleşti mi?” sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, bu detayları gözden kaçırmadı ve ilişkideki mesafenin artık iyiden iyiye hissedildiğini öne sürdü.

Resmî bir boşanma açıklaması hala gelmiş değil. Ancak hem medyada çıkan haberler, hem de çiftin davranışları ve sosyal medyadaki sessizlikleri, bu aşkın eskisi kadar güçlü olmadığına işaret ediyor. Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ilişkisi nereye evrilir bilinmez ama yaşananlar, ortaya atılan iddiaları kuvvetlendiriyor.