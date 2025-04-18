onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Global Influencer Hailey Sani’den Şok Sağlık Sorunu Açıklaması: "Sağlığım Hiç Beklemediğim Şekilde Değişti"

Global Influencer Hailey Sani’den Şok Sağlık Sorunu Açıklaması: "Sağlığım Hiç Beklemediğim Şekilde Değişti"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 23:11

Sosyal medyanın ne kadar “mükemmel” göründüğünü hepimiz biliyoruz. Her şeyin parıl parıl, pırıl pırıl olduğu, herkesin bir şekilde güzel olduğu bir dünyada, Hailey Sani de bu parıltının başrollerindendi. YouTube’da yayınladığı güzellik sırları, moda tüyoları ve enerjik paylaşımlarıyla herkesin sevdiği ve samimi bulduğu Hailey Sani sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Gelin Hailey Sani'nin paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzellik ve yaşam tarzı üzerine yaptığı içeriklerle kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen Hailey Eylül Sani hem Türkçesi hem de samimi tavırlarıyla sosyal medyada büyük bir popülarite yakaladı.

Güzellik ve yaşam tarzı üzerine yaptığı içeriklerle kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen Hailey Eylül Sani hem Türkçesi hem de samimi tavırlarıyla sosyal medyada büyük bir popülarite yakaladı.

Hailey, sadece Instagram ve YouTube gibi platformlarda popüler olmakla kalmadı, Hollywood’un ünlü isimleriyle de sıkça bir araya geliyor. Mesela, Bella Hadid ve Millie Bobby Brown gibi dünya çapında ünlü isimlerle vakit geçirip, birlikte etkinliklere katılıyor. Bu, onun aslında ne kadar büyük bir global influencer olduğunu da her seferinde gösteriyor.

Öyle ki, Hailey'nin Hollywood ünlüleriyle paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Ama tabii her şeyin göründüğü gibi pırıl pırıl olmadığı, sağlık sorunları yüzünden hayatında büyük bir dönüm noktası yaşamasıyla anlaşıldı.

Her şeyin Instagram’da görüldüğü gibi olmadığını ve her zaman her şeyin parlak olmadığını bizzat kendi yaşadığı olaylarla gözler önüne serdi.

Her şeyin Instagram’da görüldüğü gibi olmadığını ve her zaman her şeyin parlak olmadığını bizzat kendi yaşadığı olaylarla gözler önüne serdi.

Kendisi de paylaştığı bir gönderiyle, sağlık sorunları yüzünden hayatının en büyük “uyanış”ını yaşadığını duyurdu. İlk başta sıradan bir gıda zehirlenmesi sandığı şeyin, bir süre sonra testler, biyopsiler ve hastane yatışları ile çok daha büyük bir hale geldiğini Hailey Sani yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Genelde sadece parlak sosyal medya gönderileri ve enerjik videolarla tanınan Hailey, son birkaç hafta boyunca yaşadığı sağlık sorunlarıyla oldukça sarsıldı. Gelin açıklamanın tamamına birlikte bakalım!

Genelde sadece parlak sosyal medya gönderileri ve enerjik videolarla tanınan Hailey, son birkaç hafta boyunca yaşadığı sağlık sorunlarıyla oldukça sarsıldı. Gelin açıklamanın tamamına birlikte bakalım!

'Geçen ay, hayatımda yaşadığım en büyük uyanıştı… Ve ne yazık ki bazen bir şeyin gerçekten başımıza gelmesi gerektiğini fark ediyorsunuz, ne kadar önemsediğimiz şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu anlamak için. İlk başta gıda zehirlenmesi olduğunu düşündüğüm şey, birdenbire haftalar süren testler, biyopsiler ve hastane yatışlarına dönüştü. Ve tam da bu anlarda, bugüne kadar sahip olduğunuz tüm öncelikleri yeniden gözden geçirdiğinizde ve gerçekten neyin önemli olduğunu fark ettiğinizde, her şey değişiyor. İş, hiçbir anlam taşımıyor, planladığınız tatiller çok önemsizleşiyor ve her şeyin aslında kimlerin hastane yatağınızın başında saatlerce oturduğu, sırtınızı ovduğu, hasta olduğunuzda sizden haber almak için size ulaşan insanlar olduğu anlamına geldiğini anlıyorsunuz. Neyse ki iyileşme yolundayım ve bu durum uzun vadede beni etkilemeyecek—ama hastanede uzun süre kalan ve aynı şeyi söyleyemeyen birçok insan gördüm. Umarım bunun başınıza gelmesi gerekmez ama sağlığınızı asla hafife almamalısınız. Artık yemek yiyebildiğim, ellerimi ve ayaklarımı kullanabildiğim, uyuyabildiğim zamanları hiç düşünmediğimi, bunları fark ettiğimde anlayabildim. Eski gönderiler planlamak ve her şeyin yolunda görünmesini sağlamak kolay ama internette gördüğünüz her şey bir zirve noktası. Gerçekten dikkate almanız gereken tek hayat, sizin kendi hayatınız ve kendinize bakamayacağınızda sizin için orada olacak olan insanlar. En kötü günler geride kaldı (yani umarım) ve evime dönüp iyileşiyor olmak çok ama çok şanslı hissettiriyor ❤️‍🩹 Şu an vücudunuzun sizin için yaptıkları için bir anlık gözlerinizi kapatıp şükredin! O sizin eviniz 🫂 (Ve gerçekten bundan sonra her gönderiden sonra ‘Maşallah’ demediyseniz, peşinize düşeceğim 🧿🧿)'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın