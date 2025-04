Global Influencer Hailey Sani’den Şok Sağlık Sorunu Açıklaması: "Sağlığım Hiç Beklemediğim Şekilde Değişti"

'Geçen ay, hayatımda yaşadığım en büyük uyanıştı… Ve ne yazık ki bazen bir şeyin gerçekten başımıza gelmesi gerektiğini fark ediyorsunuz, ne kadar önemsediğimiz şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu anlamak için. İlk başta gıda zehirlenmesi olduğunu düşündüğüm şey, birdenbire haftalar süren testler, biyopsiler ve hastane yatışlarına dönüştü. Ve tam da bu anlarda, bugüne kadar sahip olduğunuz tüm öncelikleri yeniden gözden geçirdiğinizde ve gerçekten neyin önemli olduğunu fark ettiğinizde, her şey değişiyor. İş, hiçbir anlam taşımıyor, planladığınız tatiller çok önemsizleşiyor ve her şeyin aslında kimlerin hastane yatağınızın başında saatlerce oturduğu, sırtınızı ovduğu, hasta olduğunuzda sizden haber almak için size ulaşan insanlar olduğu anlamına geldiğini anlıyorsunuz. Neyse ki iyileşme yolundayım ve bu durum uzun vadede beni etkilemeyecek—ama hastanede uzun süre kalan ve aynı şeyi söyleyemeyen birçok insan gördüm. Umarım bunun başınıza gelmesi gerekmez ama sağlığınızı asla hafife almamalısınız. Artık yemek yiyebildiğim, ellerimi ve ayaklarımı kullanabildiğim, uyuyabildiğim zamanları hiç düşünmediğimi, bunları fark ettiğimde anlayabildim. Eski gönderiler planlamak ve her şeyin yolunda görünmesini sağlamak kolay ama internette gördüğünüz her şey bir zirve noktası. Gerçekten dikkate almanız gereken tek hayat, sizin kendi hayatınız ve kendinize bakamayacağınızda sizin için orada olacak olan insanlar. En kötü günler geride kaldı (yani umarım) ve evime dönüp iyileşiyor olmak çok ama çok şanslı hissettiriyor ❤️‍🩹 Şu an vücudunuzun sizin için yaptıkları için bir anlık gözlerinizi kapatıp şükredin! O sizin eviniz 🫂 (Ve gerçekten bundan sonra her gönderiden sonra ‘Maşallah’ demediyseniz, peşinize düşeceğim 🧿🧿)'