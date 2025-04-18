Global Influencer Hailey Sani’den Şok Sağlık Sorunu Açıklaması: "Sağlığım Hiç Beklemediğim Şekilde Değişti"

Hailey, sadece Instagram ve YouTube gibi platformlarda popüler olmakla kalmadı, Hollywood’un ünlü isimleriyle de sıkça bir araya geliyor. Mesela, Bella Hadid ve Millie Bobby Brown gibi dünya çapında ünlü isimlerle vakit geçirip, birlikte etkinliklere katılıyor. Bu, onun aslında ne kadar büyük bir global influencer olduğunu da her seferinde gösteriyor.

Öyle ki, Hailey'nin Hollywood ünlüleriyle paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Ama tabii her şeyin göründüğü gibi pırıl pırıl olmadığı, sağlık sorunları yüzünden hayatında büyük bir dönüm noktası yaşamasıyla anlaşıldı.