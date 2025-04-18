Estetiklerini İnatla İnkar Eden Bestemsu Özdemir Güzel Olduğu İçin Film Kadrosuna Alınmadığını Açıkladı
Hem estetik iddialarıyla hem de sektör eleştirisiyle gündemde! Bestemsu Özdemir, son açıklamalarıyla hem güzellik algısına hem de oyunculuk dünyasına dair ezber bozan sözlerde bulundu.
Açıklamalarıyla dikkat çeken genç oyuncu, güzelliğinin kendisine rol kaybettirdiğini savunarak sosyal medyanın da diline düştü. İşte konuşulan açıklamalarıyla Bestemsu Özdemir’in gündem yaratan çıkışı ve gelen tepkiler...
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Son yıllarda hem dizi projeleriyle hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra estetik iddiaları ve magazin açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
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Hem projeleriyle hem de aşk hayatıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde ise geçirdiği fiziksel değişim ve estetik iddialarıyla sık sık sosyal medyada konuşuluyor.
Gelelim sosyal medyada başka bir yankı uyandıran oyunculuk sektörü hakkındaki o açıklamaya...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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