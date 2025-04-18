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Estetiklerini İnatla İnkar Eden Bestemsu Özdemir Güzel Olduğu İçin Film Kadrosuna Alınmadığını Açıkladı

Estetiklerini İnatla İnkar Eden Bestemsu Özdemir Güzel Olduğu İçin Film Kadrosuna Alınmadığını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 19:20 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 19:27

Hem estetik iddialarıyla hem de sektör eleştirisiyle gündemde! Bestemsu Özdemir, son açıklamalarıyla hem güzellik algısına hem de oyunculuk dünyasına dair ezber bozan sözlerde bulundu. 

Açıklamalarıyla dikkat çeken genç oyuncu, güzelliğinin kendisine rol kaybettirdiğini savunarak sosyal medyanın da diline düştü. İşte konuşulan açıklamalarıyla Bestemsu Özdemir’in gündem yaratan çıkışı ve gelen tepkiler...

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Son yıllarda hem dizi projeleriyle hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra estetik iddiaları ve magazin açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Son yıllarda hem dizi projeleriyle hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra estetik iddiaları ve magazin açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Ekranların dikkat çeken yüzlerinden Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerine 2012 yılında “Sakarya Fırat” dizisiyle adım attı. “Kara Para Aşk”, “İçimdeki Fırtına”, “Ege'nin Hamsisi” ve “Erkenci Kuş” gibi popüler yapımlarda yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Özdemir, enerjisiyle kısa sürede adını duyurdu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Özdemir, bir dönem oyuncu Can Yaman ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettirmişti.

Hem projeleriyle hem de aşk hayatıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde ise geçirdiği fiziksel değişim ve estetik iddialarıyla sık sık sosyal medyada konuşuluyor.

Hem projeleriyle hem de aşk hayatıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde ise geçirdiği fiziksel değişim ve estetik iddialarıyla sık sık sosyal medyada konuşuluyor.

Sık sık hakkındaki estetik haberlerini yalanlanamsıyla gündeme gelen isim geçtiğimiz günlerde de Ceyda Düvenci'nin programına katılmış, yaptığı açıklamalar ise goygoycuların diline fena düşmüştü.

"Estetiğim yok, dudağım döndü." açıklamalarıyla gündeme oturan ismin akıllara durgunluk veren o sözlerinden daha önce bahsetmiştik:

Gelelim sosyal medyada başka bir yankı uyandıran oyunculuk sektörü hakkındaki o açıklamaya...

Gelelim sosyal medyada başka bir yankı uyandıran oyunculuk sektörü hakkındaki o açıklamaya...

Kariyerinde birçok yapımda yer alan ve değişimine ekran önünden şahitlik ettiğimiz Bestemsu Özdemir yine sosyal medya gündemine oturdu. 

Şimdilerde Kanal Dinin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde rol alan Özdemir, konuğu olduğu programda festival filmlerinin kadrosuna alınmadığını açıkladı.

“Güzel olduğum için festival filmlerine beni almıyorlar. ‘Ağzın, burnun çok düzgün’ cümlelerini duyuyorum. Ben oyuncuyum, çirkinleşirim! Yaparım da bunu fakat şans verilmiyor. Neden bilmiyorum. Oyuncu kadrolarına girmeyi deniyorum ve başaracağım. ‘Kız haklı’ dedirtip bunu göstereceğim birilerine.” açıklamasında bulunan isim güzelliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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bahri bey

Açık ara Türkiye’nin en güzel kadınıdır her anlamda