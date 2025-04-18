Estetiklerini İnatla İnkar Eden Bestemsu Özdemir Güzel Olduğu İçin Film Kadrosuna Alınmadığını Açıkladı

Hem estetik iddialarıyla hem de sektör eleştirisiyle gündemde! Bestemsu Özdemir, son açıklamalarıyla hem güzellik algısına hem de oyunculuk dünyasına dair ezber bozan sözlerde bulundu.

Açıklamalarıyla dikkat çeken genç oyuncu, güzelliğinin kendisine rol kaybettirdiğini savunarak sosyal medyanın da diline düştü. İşte konuşulan açıklamalarıyla Bestemsu Özdemir’in gündem yaratan çıkışı ve gelen tepkiler...