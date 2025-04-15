Biz de İnandık: Estetikle Evrim Geçiren Bestemsu Özdemir'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!
Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Bestemsu Özdemir yine ve yeniden yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını iddia etti. Daha önce de estetik inkarıyla dillere düşen Özdemir'in level atladığı, akıllara durgunluk veren yeni estetik reddi alay konusu oldu.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ege'nin Hamsisi, İçerde, Kara Para Aşk, Sakarya Fırat gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Bestemsu Özdemir'de denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat gelin görün ki aşağıda gördüğünüz fotoğrafı ilk çıkış yaptığı zamanlara Sakarya Fırat dizisi dönemine ait. E haliyle bu halini görenin yukarıdaki fotoğrafta estetik olmadığına inanmasının imkanı yok.
Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Bestemsu Özdemir, estetik inkarını yineledi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın