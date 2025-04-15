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Biz de İnandık: Estetikle Evrim Geçiren Bestemsu Özdemir'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!

Biz de İnandık: Estetikle Evrim Geçiren Bestemsu Özdemir'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 21:36

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Bestemsu Özdemir yine ve yeniden yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını iddia etti. Daha önce de estetik inkarıyla dillere düşen Özdemir'in level atladığı, akıllara durgunluk veren yeni estetik reddi alay konusu oldu. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ege'nin Hamsisi, İçerde, Kara Para Aşk, Sakarya Fırat gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Bestemsu Özdemir'de denk gelmişsinizdir.

Ege'nin Hamsisi, İçerde, Kara Para Aşk, Sakarya Fırat gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Bestemsu Özdemir'de denk gelmişsinizdir.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Bestemsu Özdemir, Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin ve Nail Gönenli gibi isimlerle aşk yaşamış, birkaç ay öncesine kadar da Burak Deniz'le yaşadığı ilişkiyle gözleri üzerine çekmişti. 

Tüm bunların yanında estetikleriyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir, senelerce ve inatla estetiği olmadığını vurguladı.

Fakat gelin görün ki aşağıda gördüğünüz fotoğrafı ilk çıkış yaptığı zamanlara Sakarya Fırat dizisi dönemine ait. E haliyle bu halini görenin yukarıdaki fotoğrafta estetik olmadığına inanmasının imkanı yok.

Fakat gelin görün ki aşağıda gördüğünüz fotoğrafı ilk çıkış yaptığı zamanlara Sakarya Fırat dizisi dönemine ait. E haliyle bu halini görenin yukarıdaki fotoğrafta estetik olmadığına inanmasının imkanı yok.

İşin komik tarafı her 'estetiğim yok' dediğinde alay konusu olan Özdemir yüzündeki müdahaleleri kabullenmeye asla yanaşmayanlardan... 

Daha önce pek çok kez, 'Estetik yaptırmıyorum çünkü bir oyuncu olarak mimiksiz nasıl oynanır bilmiyorum' gibi açıklamalarda bulunup kendisini estetikleri yüzünden eleştirenlere sert çıkmıştı Özdemir.

Kaçıranlar için dünden bugüne Bestemsu Özdemir'in geçirdiği evrimin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik.

Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Bestemsu Özdemir, estetik inkarını yineledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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