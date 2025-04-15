Biz de İnandık: Estetikle Evrim Geçiren Bestemsu Özdemir'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Bestemsu Özdemir, Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin ve Nail Gönenli gibi isimlerle aşk yaşamış, birkaç ay öncesine kadar da Burak Deniz'le yaşadığı ilişkiyle gözleri üzerine çekmişti.

Tüm bunların yanında estetikleriyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir, senelerce ve inatla estetiği olmadığını vurguladı.