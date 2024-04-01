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Estetikten Yıkılsa da "Estetiğe İhtiyaç Duymadım" Açıklaması Yapan Bestemsu Özdemir'in Değişimini İnceliyoruz

Estetikten Yıkılsa da "Estetiğe İhtiyaç Duymadım" Açıklaması Yapan Bestemsu Özdemir'in Değişimini İnceliyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
01.04.2024 - 23:05

Bestemsu Özdemir yine ve yeniden estetik herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Biz de Özdemir'in değişimini sene sene inceleyelim dedik... 🤨

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Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, İçerde gibi başarılı projelerde yer almış, son olarak da karşımıza Kirli Sepeti'ndeki rolüyle çıkan Bestemsu Özdemir'i tanıyanlarınız vardır!

Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, İçerde gibi başarılı projelerde yer almış, son olarak da karşımıza Kirli Sepeti'ndeki rolüyle çıkan Bestemsu Özdemir'i tanıyanlarınız vardır!

Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Özdemir, şimdilerde Burak Deniz'le göze sokmadan yaşadığı aşkla... 👇

Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Özdemir, şimdilerde Burak Deniz'le göze sokmadan yaşadığı aşkla... 👇

Ve inatla estetiği olmadığını iddia ettiği açıklamalarıyla gündeme geliyor. İşin tuhafı, her "estetiğim yok" dediğinde alay konusu olan Özdemir yüzündeki müdahaleleri asla kabullenmeye yaklaşmıyor.

Ve inatla estetiği olmadığını iddia ettiği açıklamalarıyla gündeme geliyor. İşin tuhafı, her "estetiğim yok" dediğinde alay konusu olan Özdemir yüzündeki müdahaleleri asla kabullenmeye yaklaşmıyor.

Hatta yanaklarında, dudaklarında, burnunda herhangi bir yerinde hiçbir şekilde estetik olmadığından o kadar emin ki kendisi yine ve yeniden yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme oturmayı başardı kendisi!

Hatta yanaklarında, dudaklarında, burnunda herhangi bir yerinde hiçbir şekilde estetik olmadığından o kadar emin ki kendisi yine ve yeniden yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme oturmayı başardı kendisi!

Aramızda Kalmasın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bestemsu Özdemir, "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor" diyerek yılların klişeleşmiş yalanını söyleyiverdi.

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Daha önce yüzlerce kez estetikli olduğunu reddeden Bestemsu Özdemir'in "ihtiyaç duymadım" açıklaması ve estetik yaptıran meslektaşlarına mimik göndermesi bardağı taşıran son damla oldu tabii, ona döneceğiz. Fakat izninizle, madem ısrar bu kadar büyük Bestemsu Özdemir'in yıllar içindeki değişimine beraber bakalım diyoruz...

Daha önce yüzlerce kez estetikli olduğunu reddeden Bestemsu Özdemir'in "ihtiyaç duymadım" açıklaması ve estetik yaptıran meslektaşlarına mimik göndermesi bardağı taşıran son damla oldu tabii, ona döneceğiz. Fakat izninizle, madem ısrar bu kadar büyük Bestemsu Özdemir'in yıllar içindeki değişimine beraber bakalım diyoruz...

Sene 2012, Bestemsu Özdemir, duru güzelliğiyle hem Sakarya Fırat dizisine hem de hayatımıza giriş yapıyor...

Sene 2012, Bestemsu Özdemir, duru güzelliğiyle hem Sakarya Fırat dizisine hem de hayatımıza giriş yapıyor...

Yine aynı sene doğallığını koruyarak İstanbul Hatırası dizisiyle karşımıza çıkıyor.

Yine aynı sene doğallığını koruyarak İstanbul Hatırası dizisiyle karşımıza çıkıyor.

2014 yılında Kara Para Aşk'la ekranlara geri döndüğünde ise zayıfladığını görüyoruz fakat herhangi bir müdahale yine yok.

2014 yılında Kara Para Aşk'la ekranlara geri döndüğünde ise zayıfladığını görüyoruz fakat herhangi bir müdahale yine yok.

Derken 2015'te ilk değişim gerçekleşiyor ve Bestemsu Özdemir'in yanaklarını aldırdığı iddiası dolanmaya başlıyor.

Derken 2015'te ilk değişim gerçekleşiyor ve Bestemsu Özdemir'in yanaklarını aldırdığı iddiası dolanmaya başlıyor.
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2016'da yer aldığı Biz Size Döneriz ve 2017'de yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 adlı filmlerde ise çıkık elmacık kemikleriyle öne çıkıyor kendisi.

2016'da yer aldığı Biz Size Döneriz ve 2017'de yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 adlı filmlerde ise çıkık elmacık kemikleriyle öne çıkıyor kendisi.

2018'de Ege Hamsisi'nde oynadıktan sonra ise şimdiki, eski haliyle alakası bile olmayan haline bürünmeye başlıyor yavaş yavaş...

2018'de Ege Hamsisi'nde oynadıktan sonra ise şimdiki, eski haliyle alakası bile olmayan haline bürünmeye başlıyor yavaş yavaş...

2022'ye kadar hala küçük dokunuşlarmış gibi sayılabilecek müdahaleler yaptıran Bestemsu Özdemir, 2022 yılında Ahmet Kural'la oynadığı Müjdemi İsterim filminin galasındaki haliyle gündeme oturuyor.

2022'ye kadar hala küçük dokunuşlarmış gibi sayılabilecek müdahaleler yaptıran Bestemsu Özdemir, 2022 yılında Ahmet Kural'la oynadığı Müjdemi İsterim filminin galasındaki haliyle gündeme oturuyor.

Sonrası yokuş aşağı... Gördüğünüz fotoğrafların ilki Bestemsu Özdemir'in 2023 yılında rol aldığı Nefes Yer Eksi İki'nin galasından. İkincisi, 2022 yılında rol aldığı Gecenin Ucunda dizisinden. Üçüncüsü ise ekranlarda yer alan Kirli Sepeti'nde oynadığı ilk dönemlerde katıldığı bir davetten...

Sonrası yokuş aşağı... Gördüğünüz fotoğrafların ilki Bestemsu Özdemir'in 2023 yılında rol aldığı Nefes Yer Eksi İki'nin galasından. İkincisi, 2022 yılında rol aldığı Gecenin Ucunda dizisinden. Üçüncüsü ise ekranlarda yer alan Kirli Sepeti'nde oynadığı ilk dönemlerde katıldığı bir davetten...

Bu fotoğraflar ise inanarak estetik yaptırmadığını söyleyen Bestemsu Özdemir'in son birkaç ay içerisinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar!

Bu fotoğraflar ise inanarak estetik yaptırmadığını söyleyen Bestemsu Özdemir'in son birkaç ay içerisinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar!
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Son söz elbette sizin ama gelin önce ünlü oyuncunun "estetiğe ihtiyaç duymadım" açıklamasına gelen tepkilere beraber bakalım!

Son söz elbette sizin ama gelin önce ünlü oyuncunun "estetiğe ihtiyaç duymadım" açıklamasına gelen tepkilere beraber bakalım!
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Ne düşünüyorsunuz? Bestemsu Özdemir estetiğe ihtiyaç duymuş mu duymamış mı sizce? 😂

Ne düşünüyorsunuz? Bestemsu Özdemir estetiğe ihtiyaç duymuş mu duymamış mı sizce? 😂

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