Buyurun Buradan Yakın: Demet Akalın'dan Lan'la Listeleri Altüst Eden Zeynep Bastık'a Zehir Zemberek Gönderme!
Buyurun Buradan Yakın: Demet Akalın'dan Lan'la Listeleri Altüst Eden Zeynep Bastık'a Zehir Zemberek Gönderme!
Kaos kraliçesi Demet Akalın yine yerinde duramadı! Mabel Matiz'in hediye ettiği Lan şarkısıyla ortalığı ayağa kaldıran Zeynep Bastık hakkında beğendiği tweetle ağızları açık bıraktı!
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Demet Akalın, göndermeli imalı şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kurmuş, içi dışı bir olduğu kadar polemiği de seven isimlerden biliyorsunuz!
Şimdilerde Jess Molho ile TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Akalın, gündeme ve magazine dair yorumlarıyla sık sık gündem oluyor.
Yaptığı imla ve yazım yanlışlarının yanında MasterChef fanatikliği ve ünlü isimlerle yaşadığı küslükler, polemiklerle öne çıkan Demet Akalın, yine yaptı yapacağını desek yeridir herhalde...
Twitter'ı (X) oldukça aktif kullanan Demo'nun beğenilerinden yola çıkıp birilerine gönderdiği lafları hayretle izlemeye alışığız. Yine de bu kadar direkt olanına henüz rastlamamıştık!
Mabel Matiz'in kendisine hediye ettiği şarkı Lan'la global listelere girip Türkiye'deki tüm listeleri alt üst eden Zeynep Bastık, şu sıralar ekstra popüler malumunuz.
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Birkaç gün önce de idolünün Sezen Aksu olduğunu söylemiş, hatta Sezen Aksu'nun kendisine "Boğazında bülbül mü var senin?" diyerek iltifat ettiğini açıklamıştı.
Demet Akalın bu Sezen Aksu açıklamasına bir miktar takılmış olacak ki yine yerinde duramamış...
Belki kimse görmez zaten diye düşünerek belki de inadına görülmesini istediği için "Ciklet manisi bile yazamayan Zeynep Bastık, idolünün 400'den fazla şarkı yazan Sezen Aksu'nun idolü olduğunu söyledi" haberine beğeni bırakıvermiş...
Çoğu zaman ünlülerin fark edilmez zannettiği şeyler bir güzel fark ediliyor hatta olay oluyor! Demet Akalın'ın buradaki niyeti neydi bilmiyoruz ama kendisi kaos sever onu biliyoruz. E adettendir Zeynep Bastık'ı da meseleye çağırıyoruz o yüzden. Demo fitili büyük ateşledi, bakalım bir karşılık gelecek mi?
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