Kıskanç Bir Kadın Olmadığını Söyleyen Pelin Karahan'dan Eşi Bedri Güntay Hakkında Şok İtiraf!

Sosyal medya paylaşımları ve zaman içerisindeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Eşlerinin dedikodularını yaptıkları sırada Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'a gelen mesajlar hakkında itirafı 'yok artık!' dedirtti!