Kıskanç Bir Kadın Olmadığını Söyleyen Pelin Karahan'dan Eşi Bedri Güntay Hakkında Şok İtiraf!
Kıskanç Bir Kadın Olmadığını Söyleyen Pelin Karahan'dan Eşi Bedri Güntay Hakkında Şok İtiraf!
Sosyal medya paylaşımları ve zaman içerisindeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Eşlerinin dedikodularını yaptıkları sırada Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'a gelen mesajlar hakkında itirafı 'yok artık!' dedirtti!
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Kavak Yelleri'ndeki Aslı karakteriyle hafızalarımıza kazınan ve kalbimizde yer edinen Pelin Karahan'ı tanımayanınız yoktur!
Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Pelin Karahan, son zamanlarda geçirdiği değişim ve güzelliğiyle konuşuluyor.
Şimdilerde ekrana dönmek için sernayo okuyan Karahan, 2014 yılında evlendiği eşi Bedri Güntay'la kurduğu dünya tatlısı aileyle de gündem oluyor.
Bu sefer gündeme oturmasının sebebi ise zayıflığı, güzelliği, estetiği olup olmadığı gibi konularla ilintili değil! Pelin Karahan, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programının son bölüm konuğu oldu!
Berfu Yenenler, Pelin Karahan'a sosyal medyada karşılaştığı en rahatsız edici şeyin ne olduğunu sorduğunda ise ağızlar açık kaldı!
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Kendisine gelen yorumları çok umursamadığını fakat bir dönem eşi Bedri Güntay'a yazdıklarını söyleyen Pelin Karahan, "çıplak fotoğraflarını yolluyorlar" itirafında bulundu!
Çıplak fotoğraflar itirafı üzerine şok geçiren Berfu Yenenler, "Ne diyorsun ya!" diye çıkışınca Pelin Karahan da "Eser'e gelmiyor mu ya?" diyerek takıldı.
Ardından sözlerine, "Bu kadınlar da bir tuhaf, sosyal medya çok acayip bir yer arkadaşlar. Çok çıplak, full çıplak!" diyerek devam eden Pelin Karahan, hiç kıskanç biri olmadığını da ekledi...
İşte o anlar:
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