Sezen Aksu'dan Onay Çıktı: Minik Serçe de İnci Taneleri'yle Gündeme Oturan Pavyon Akımına Dahil Oldu!
Sezen Aksu'dan Onay Çıktı: Minik Serçe de İnci Taneleri'yle Gündeme Oturan Pavyon Akımına Dahil Oldu!
Daha önce 'Sezen Sokakta' projesine onay veren ve belgesele konuk olan Sezen Aksu, İnci Taneleri dizisiyle parlayan pavyon akımına dahil olmaya karar verdi!
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1970'lerden ber hayatımızda olan Minik Serçe'miz, unutulmaz şarkıların efsanevi ismi Sezen Aksu’yu tanımayan ve hatta artırıyoruz, sevmeyen yoktur!
Şarkılarıyla insanın yüreğini delen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu, çok uzun süredir sahneye çıkmıyor.
Sahnedeki esprilerini, yeri göğü inleten sesini canlı canlı dinlemeyi çok özlediğimiz efsane, tam 8 yıl önce, 16 Ocak 2016'da verdiği konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek sahnelere veda etmişti.
O günden bu yana hep bir umut geri dönüşünü bekledik, belki bir sürpriz yapar dedik ama Minik Serçemiz sözünden dönmedi 😔
Yine de arada yüzümüze koca bir tebessüm yerleştiren projeler oldu tabii. Sezen Aksu, geçen sene kendisinin de dahil olduğu Sezen Sokakta belgeseline onay vermişti. Ülkemizin farklı illerinde açık alanlarda sokak müzisyenlerinin yanı sıra profesyonel müzisyenlerce de canlı olarak kayıt altına alınan Sezen şarkıları kıymetini bilenler tarafından tam not almıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde, en son yakın dostu Emel Müftüuoğlu'nun paylaşımıyla son halini gördüğümüz Sezen Aksu'dan yeni haber geldi!
PopBizde'nin haberine göre, Aksu'ya İnci Taneleri ile gündeme oturan pavyon konseptli bir proje götürüldü. Geçtiğimiz yıllarda “Sezen Sokakta” projesiyle sokak müzisyenleriyle şarkılarını buluşturan Sezen Aksu’dan, bu sefer de pavyon sanatçılarına şarkılarını söylettirmek için izin istendi ve Minik Serçe'den de onay çıktı!
“Sezen Pavyonda” projesiyle, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki pavyonlarda gerçekleşen Sezen performansları kayda alınacak, hatta çekimler başladı bile!
"Sezen Sokakta" projesinde konuk olan Minik Serçe'nin pavyon konseptli yeni projede güzel yüzünü gösterip göstermeyeceği ise merak konusu!
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