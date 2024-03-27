Aldığı Ürün Beklentilerini Karşılamayınca Aydınlanan Kuşum Aydın Hıncını TikTok Kullanıcılarından Çıkardı
Aldığı Ürün Beklentilerini Karşılamayınca Aydınlanan Kuşum Aydın Hıncını TikTok Kullanıcılarından Çıkardı
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Tam adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın 90'lı yıllardan beri hayatımızda olan isimlerden!
Bir zamanların kadın kuşağı programlarının aranan yüzü olan Kuşum Aydın, şimdilerde ekranlarda gözükmüyor fakat özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemimize düşüyor.
Son dönemlerde "abartılı" bulunan estetikleri yüzünden sosyal medyanın diline düşen Kuşum Aydın'ın her yeni paylaşımı "yine kendine ne yaptın?" dedirtiyor...
Kadın matinelerine çıkmaya devam eden ve geçirdiği operasyonlar sebebiyle eski halinden eser kalmayan şarkıcının bu sefer gündemde olmasının sebebi ise bambaşka!
Birçok ünlü isim gibi çağa ayak uydurmaya çalışıp TikTok'a saran Kuşum Aydın, bu sefer kullanıcılara çıkıştığı videoyla güldürdü!
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"Mucize krem" tuzaklarına düşen Kuşum Aydın'a dolandırıldığı aydınlanması geç gelince, hıncını TikTok'takilerden çıkarmaya karar verdi ve "Param bitti, ayıp be" isyanında bulundu.
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