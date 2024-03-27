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Aldığı Ürün Beklentilerini Karşılamayınca Aydınlanan Kuşum Aydın Hıncını TikTok Kullanıcılarından Çıkardı

Aldığı Ürün Beklentilerini Karşılamayınca Aydınlanan Kuşum Aydın Hıncını TikTok Kullanıcılarından Çıkardı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.03.2024 - 23:08

Son zamanlarda  yaptığı açıklamalar ve estetik haberleriyle gündeme gelen Kuşum Aydın, bu sefer de TikTok'a isyanıyla güldürdü!

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Tam adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın 90'lı yıllardan beri hayatımızda olan isimlerden!

Tam adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın 90'lı yıllardan beri hayatımızda olan isimlerden!

Bir zamanların kadın kuşağı programlarının aranan yüzü olan Kuşum Aydın, şimdilerde ekranlarda gözükmüyor fakat özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemimize düşüyor.

Bir zamanların kadın kuşağı programlarının aranan yüzü olan Kuşum Aydın, şimdilerde ekranlarda gözükmüyor fakat özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemimize düşüyor.

Son dönemlerde "abartılı" bulunan estetikleri yüzünden sosyal medyanın diline düşen Kuşum Aydın'ın her yeni paylaşımı "yine kendine ne yaptın?" dedirtiyor...

Son dönemlerde "abartılı" bulunan estetikleri yüzünden sosyal medyanın diline düşen Kuşum Aydın'ın her yeni paylaşımı "yine kendine ne yaptın?" dedirtiyor...

Kadın matinelerine çıkmaya devam eden ve geçirdiği operasyonlar sebebiyle eski halinden eser kalmayan şarkıcının bu sefer gündemde olmasının sebebi ise bambaşka!

Kadın matinelerine çıkmaya devam eden ve geçirdiği operasyonlar sebebiyle eski halinden eser kalmayan şarkıcının bu sefer gündemde olmasının sebebi ise bambaşka!

Birçok ünlü isim gibi çağa ayak uydurmaya çalışıp TikTok'a saran Kuşum Aydın, bu sefer kullanıcılara çıkıştığı videoyla güldürdü!

Birçok ünlü isim gibi çağa ayak uydurmaya çalışıp TikTok'a saran Kuşum Aydın, bu sefer kullanıcılara çıkıştığı videoyla güldürdü!
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"Mucize krem" tuzaklarına düşen Kuşum Aydın'a dolandırıldığı aydınlanması geç gelince, hıncını TikTok'takilerden çıkarmaya karar verdi ve "Param bitti, ayıp be" isyanında bulundu.

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