Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Dizi Partneri Olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın 2016'daki Hali Dillere Düştü!
Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Dizi Partneri Olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın 2016'daki Hali Dillere Düştü!
Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak dizi Şehrazad'ın başrol oyuncusu Burak Deniz'in kadın partnerinin belli olduğunu Birsen Altuntaş'tan öğrenmiştik. Aralarında 15 yaş olan ikilinin yeni partnerliğine büyük tepki gelmişti... Sosyal medya kullanıcıları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un 2016'daki halini ortaya çıkardı, iki oyuncunun arasındaki uçurum 'yok artık' dedirtti!
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Şimdiye dek birçok farklı rolde izlediğimiz, uzun zamandır da hayatımızda olan, hem özel hayatı hem oyunculuğu hem de karizmasıyla ayrı olay olan Burak Deniz'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı Şubat ayında belli olmuştu!
En son Hande Erçel'le "Bambaşka Biri" dizisinde gördüğümüz Burak Deniz'in ATV'nin Şehrazad isimli yeni dizisinde komiser Mahir'i canlandıracağı duyurulmuştu.
Bugüne dek Serenay Sarıkaya, Alina Boz, Hazal Kaya gibi birçok popüler kadın oyuncuyla partnerlik yapmış Burak Deniz'in yeni partnerinin kim olacağı merak ediliyordu ki...
Geçtiğimiz günlerde, Birsen Altuntaş'ın haberiyle dizide yörük kızı Canfeza'yı canlandıracak ve komiser Mahir ile imkansız bir aşk yaşayacak kadın oyuncunun Su Burcu Yazgı Coşkun olacağını öğrendik.
Su Burcu Yazgı Coşkun'un 19 yaşında olduğu ve Burak Deniz'le de arasında 15 yaş olduğu gerçeği sosyal medya kullanıcılarını epey rahatsız etti.
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Bu yeni dizi partnerliğine kafası takılan sosyal medya kullanıcıları yine dedektifliğini konuşturdu! Burak Deniz'in 2016 yılındaki haliyle, Su Burcu Yazgı Coşkun'un 2016'daki halini yan yana getirdi... Ve aralarında uçurum ağızları açık bıraktı!
Haliyle tepkiler yine alevlendi tabii!
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