Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Dizi Partneri Olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın 2016'daki Hali Dillere Düştü!

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak dizi Şehrazad'ın başrol oyuncusu Burak Deniz'in kadın partnerinin belli olduğunu Birsen Altuntaş'tan öğrenmiştik. Aralarında 15 yaş olan ikilinin yeni partnerliğine büyük tepki gelmişti... Sosyal medya kullanıcıları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un 2016'daki halini ortaya çıkardı, iki oyuncunun arasındaki uçurum 'yok artık' dedirtti!