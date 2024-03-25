Kardeşlerim'in Başrolüydü... Burak Deniz'in Yeni Dizisindeki Partnerinin 15 Yaş Küçük Olması Tepki Çekti!
Kardeşlerim'in Başrolüydü... Burak Deniz'in Yeni Dizisindeki Partnerinin 15 Yaş Küçük Olması Tepki Çekti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Şehrazad dizisinin başrol oyuncusunun Burak Deniz olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir devam eden kadın başrol arayışları sona erdi ve Deniz'e partner olacak oyuncu sonunda belli oldu. Burak Deniz için kendisinden 15 yaş küçük partner seçilmesi tepki çekti.
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Ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni sezonda rol alacağı proje geçtiğimiz Şşubat ayında belli olmuştu.
ATV ekranlarında gelecek Şehrazad dizisinde komiser Mahir'i canlandıracak Burak Deniz için partner arayışları başlamıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide yörük kızı Canfeza'yı canlandıracak ve komiser Mahir ile imkansız bir aşka düşecek oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.
Ancak güzel oyuncunun Burak Deniz'den 15 yaş küçük olması sosyal medyada tepkilere yol açtı.
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İki oyuncunun Burak Deniz ve Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Bizim Hikaye dizisinde de birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.
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