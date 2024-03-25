Kardeşlerim'in Başrolüydü... Burak Deniz'in Yeni Dizisindeki Partnerinin 15 Yaş Küçük Olması Tepki Çekti!

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Şehrazad dizisinin başrol oyuncusunun Burak Deniz olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir devam eden kadın başrol arayışları sona erdi ve Deniz'e partner olacak oyuncu sonunda belli oldu. Burak Deniz için kendisinden 15 yaş küçük partner seçilmesi tepki çekti.