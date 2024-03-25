Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı ve Yeni Partneri Giray'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı ve Yeni Partneri Giray'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteri ve kadroya dahil olan Giray karakterinden ilk set fotoğrafı geldi.
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Ekranları kasıp kavuran, cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bomba gibi hikayesiyle devam ediyor.
Yeni sezonla birlikte yeni karakterlerin de kadroya dahil olmasıyla tüm dengeler değişti. Özellikle Görkem karakterinin varlığı ortalığı bir miktar karıştırdı.
Fatih Görkem'le evlilik hayalleri kurarken Doğa'nın annesinin evinde köşesine çekilmesi seyirciyi hiç memnun etmedi.
Hal böyle olunca da ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Doğa'nın partneri olarak dizinin kadrosuna dahil oldu.
Ve merakla beklenen partnerlik fotoğrafı da sonunda geldi. Giray ve Doğa karakterleri birlikte poz verdi.
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Giray, ünlü bir ilaç şirketinin patronu olacak ve Nilay sayesinde Doğa ve Giray karşılaşacak.
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