Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı ve Yeni Partneri Giray'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı ve Yeni Partneri Giray'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.03.2024 - 13:43

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteri ve kadroya dahil olan Giray karakterinden ilk set fotoğrafı geldi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekranları kasıp kavuran, cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bomba gibi hikayesiyle devam ediyor.

Ekranları kasıp kavuran, cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bomba gibi hikayesiyle devam ediyor.

Yeni sezonla birlikte yeni karakterlerin de kadroya dahil olmasıyla tüm dengeler değişti. Özellikle Görkem karakterinin varlığı ortalığı bir miktar karıştırdı.

Yeni sezonla birlikte yeni karakterlerin de kadroya dahil olmasıyla tüm dengeler değişti. Özellikle Görkem karakterinin varlığı ortalığı bir miktar karıştırdı.

Fatih Görkem'le evlilik hayalleri kurarken Doğa'nın annesinin evinde köşesine çekilmesi seyirciyi hiç memnun etmedi.

Fatih Görkem'le evlilik hayalleri kurarken Doğa'nın annesinin evinde köşesine çekilmesi seyirciyi hiç memnun etmedi.

Hal böyle olunca da ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Doğa'nın partneri olarak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Hal böyle olunca da ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Doğa'nın partneri olarak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Ve merakla beklenen partnerlik fotoğrafı da sonunda geldi. Giray ve Doğa karakterleri birlikte poz verdi.

Ve merakla beklenen partnerlik fotoğrafı da sonunda geldi. Giray ve Doğa karakterleri birlikte poz verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Giray, ünlü bir ilaç şirketinin patronu olacak ve Nilay sayesinde Doğa ve Giray karşılaşacak.

Giray, ünlü bir ilaç şirketinin patronu olacak ve Nilay sayesinde Doğa ve Giray karşılaşacak.

Siz bu ikiliyi nasıl buldunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?