Kimin Sevgilisi Olacak? Bahar Dizisinin Kadrosuna Giren Yeni Oyuncu Belli Oldu!
Kimin Sevgilisi Olacak? Bahar Dizisinin Kadrosuna Giren Yeni Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisi, Show TV ekranlarının son zamanlardaki en dikkat çeken, sevilen projelerinden biri oldu.
Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın yeniden doğuş hikayesini izlediğimiz dizi Doctor Cha isimli Kore dizisinden uyarlama.
Son zamanların en popüler dizileri arasında yer alan Bahar'la ilgli gelişmeler de haliyle mercek altında. Salı akşamları sosyal medya Bahar, Timur, Evren, Rengin karakterleriyle adeta yıkılıyor.
Şimdi ise diziye yeni bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş Bahar dizisine "Rüzgar" isimli erkek bir karakterin geleceğini duyurdu.
Rüzgar karakterine daha önce Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide izlediğimiz Deniz Sarıkaş hayat verecek.
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Umay ve Parla karakterleri Rüzgar’la tanışacak ve onlar için yeni bir hikaye başlayacak. Bakalım Rüzgar kiminle partner olacak?
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